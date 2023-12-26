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10款秋冬「男女共用」香水推薦！一噴秒有白襯衫氣質　溫暖又乾淨

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文／美人圈

近幾年越來越多人更趨向入手「男女可共用」的中性香氣，男女性別標誌不再那麼明顯！其中又以乾淨溫暖感的「白襯衫」香氣最討人喜愛，耐聞優雅、男女都可駕馭，以下就推薦10款適合秋冬的「男女共用」香水，款款都帶有潔淨的白襯衫感同時各有不同魅力，一起來看！

秋冬「男女共用」香水推薦

Dior 鑲銀木香氛

帶有煙燻感的乳香＋鳶尾花香氣！就像是一件中性的白襯衫，優雅知性的鳶尾花與激情感性的麝香融為一體，沉浸於神秘高貴的煙燻乳香中，強烈對比的香氣交織，化為一絲華美花香調，令人想一親芳澤，是款有扣人心弦的秋冬中性香水。

▲中性香水（圖／品牌官網）

▲Dior 鑲銀木香氛，40ml／NT$5,000；125ml／NT$10,000。（圖／DIOR）

 Narciso Rodriguez  純粹繆思淡香精

溫暖怡人的白花麝香調， 網友認證出場率最高的香水！日常、重要聚會都非常適合的一罐香水，溫暖中帶有清新質感，更被大推「持久到三天後還能聞到淡淡餘香」，持香度驚人！今年聖誕更推出禮盒，加贈渼體乳和隨身10ml小香，讓香味更持久、補香更方便！

▲中性香水（圖／品牌官網）

▲Narciso Rodriguez  for her 純粹繆思淡香精100ml禮盒，內含純粹繆思淡香精100ml＋渼體乳50ml*1＋品牌小香10ml*1不挑款，特惠價NT$4,500，價值NT$6,250。（圖／Narciso Rodriguez）

TOM FORD 清新岩蘭草香水

有清爽皂香感，清新又柔和！一噴就給人優雅、乾淨、內斂的感受，宛若在夏日時將剛洗好的白襯衫晾起來，有著陽光的溫暖、也有洗後的潔淨清新，屬於柔軟溫暖的木質香氣。瓶身部分更是講究，靈感取自TOM FORD男裝剪裁，磨砂稜紋設計，光影流動好不高級！

▲中性香水（圖／品牌官網）

▲TOM FORD 清新岩蘭草香水，50ml／NT$5,850。（圖／TOM FORD）

Chloé  仙境花園系列香氛-北國雪松淡香精

淡雅的木質麝香調！瓶身設計美到必須收藏，仙境花園系列走文藝溫柔感，帶有線條的圓柱形玻璃瓶身＋淡粉色磨砂感瓶蓋，配上恰到好處的金色點綴，根本是藝術品！這款更是調香師Quentin Bisch的父親送給母親的第一束花，有滿滿的愛意，開頭清新，後面則有檀香、香根草沉穩的味道，溫和包覆。

▲中性香水（圖／品牌官網）

▲Chloé 仙境花園系列香氛-北國雪松淡香精，50ml／NT$7,000。（圖／IG@parfumissta86、@parfumer.top）

Hermès愛馬仕 大地泠洌之水

清爽果香感的木質調！揮別木質調給人的濃郁、厚重感，這款以香櫞、杜松子和竹葉花椒的清新拉開燦爛明亮序幕，再結合Timut胡椒莓力道遒勁的礦物、木質香調，如同薄如輕紗的白霜覆蓋大地，使其肥沃、振奮，並帶有悠然感！

▲中性香水（圖／品牌官網）

▲Hermès 愛馬仕 大地泠洌之水，50ml／NT$3,750；100ml／NT$5,050。（圖／Hermès 愛馬仕）

MAISON FRANCIS KURKDJIAN  724淡香精 

MFK724超適合男女共用！將麝香與花香結合得恰到好處，給人純淨明亮感！整體基調由檀香與白麝香調和而成，再用大利佛手柑＋醛類組成精緻又輕盈的金屬感香氣，而核心是埃及茉莉淨油，並有白麝香與檀木，味道平衡又優雅，相當耐聞又細緻，一展細膩個性。

▲中性香水（圖／品牌官網）

▲MAISON FRANCIS KURKDJIAN 724淡香精，70ml／NT$6,500。（圖／IG@maisonfranciskurkdjian）

BYREDO 北國之春淡香精

有奶香感！不少網友表示這是一罐「層次很多，一瓶就能擁有兩種不同屬性的氣味，奶香到後來是木香，非常溫柔又好聞」！如同品名，靈感來自初春暖陽融化冬雪，雪地下的綠意乍露，空氣中溫暖又帶有一絲涼意，溫潤如玉、毫無侵略性！是一款親和力極高，讓人一噴就有種軟萌感的香水。

▲中性香水（圖／品牌官網）

▲BYREDO 北國之春淡香精，50ml／NT$5,600；100ml／NT$7,700。（圖／IG@BYREDO）

CREED 阿文圖斯 

高貴又大器、極度難撞香！這罐是品牌250周年時推出的重要作品，以亞歷山大帝、拿破崙傳的戰爭人生為靈感，也深受美國前總統歐巴馬、柯林頓等人喜愛而有「總統香」之稱。有著檸檬等清新酸果味，隨後樺木的煙燻感散開來，緊接由沉穩親和的橡木苔包覆，不甜膩不冷漠，如同女生身穿一條質感黑色洋裝，有氣場、有氣質！

▲中性香水（圖／品牌官網）

▲CREED 阿文圖斯，100ml／NT$12,800。（圖／CREED）

Maison Margiela  慵懶週末Lazy Sunday Morning

標準的潔淨白襯衫感、且不挑年紀！這瓶香調重現了「假日在陽光的呼喚下、在皺巴巴的床單上，睡到醒的輕鬆醒來」的感受，整體氣息乾淨、柔和又輕鬆，純淨的淡淡花香，使身心都變得放鬆、柔軟，更建議在「洗完澡後、穿衣前噴」，有助延長放鬆時間，同時濕潤的肌膚能更好鎖住香氣。

▲中性香水（圖／品牌官網）

▲Maison Margiela  慵懶週末Lazy Sunday Morning，100ml／NT$2,980。（圖／Maison Margiela）

AESOP Rōzu馥香水

中性木質玫瑰花香調！成為不少男生的第一罐「玫瑰香水」，將玫瑰結合煙燻調癒創木，給人曖曖內含光、洞悉一切卻不鋒芒畢露的感受，香氣印象強烈但味道柔和，很輕巧地落在肌膚上，更有人說這款「可不著痕跡的修飾體味，讓人從根本變得好聞。」

▲中性香水（圖／品牌官網）

 

▲AESOP Rōzu馥香水，50ml／NT$5,600。（圖／AESOP、IG@aesopskincare）

Le Labo Baie 19 淡香精 

相對小眾卻擁有極高記憶點的香氣！整體為溫潤木質香氣，但無法在聞到的當下就識別出這是帶花香或果香的，也因而得名「沒有味道的香水」！以乾杜松子和廣藿香為主要調性，結合漿果、棉花、鼠尾草和麝香，複製悶熱乾燥的雨後那股自然淡雅、柔軟的氣息，部分網友認為「有棉被的味道」給人穩定又安全的感受。

▲中性香水（圖／品牌官網）

▲Le Labo Baie 19 淡香精網友認為有「棉被的味道」 。（圖／La Labo）

延伸閱讀

秋冬「奶香木質調」香水推薦！男女共用超適合，一聞溫暖又欠抱，這款超適合當侍寢香

日本人氣「男女共用的中性香水」TOP10！Aesop、Diptyque全上榜，這瓶連安室奈美惠都愛

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 香水, 香氛, 男女共香, 中性香

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