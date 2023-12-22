▲香民必收！2024新年選N senses，質感男女享Me Time生活。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者王威智／採訪報導

香氛可以瞬間提升生活當中的儀式感，為生活空間增添舒心氛圍！雖然時下選擇多如點點繁星，同時更隨著潮流趨勢推陳出新，香氛品牌「N senses」的調香師Nicole Chen表示，2024開啟新的一年就選「中性香（Unisex）」。不同於疫情解封時，人與人互動時展現的個人強烈特色，近年人際互動、對話回歸日常，香氛設計也趨於和諧。

▲N senses，以「人與生活空間」透過香氣對話為設計主軸，透過香氛閱讀生活，享受Ｍe Time時光。（圖／記者謝盛帆攝）

▲N senses邀請你透過M：MENT香氛書，重新開啟感官之旅並體驗生活最美餘韻。（圖／記者謝盛帆攝）

迎接2024年的到來，除了與家人朋友相聚外，最不能缺少的就是送禮的「儀式感」！隨著民眾重視生活品質的提升，為生活增添舒心氛圍的香氛成為禮物首選。2023年新創的生活潮流品牌「N senses」，以M：MENT為概念獨創感官香氛，透過氣味展開人與人的對話連結。邀請你透過M：MENT香氛書，重新開啟感官之旅並體驗生活最美餘韻。N senses調香師 Nicole說：「2024年的香氣的趨勢趨於中性，因為它是適合每一個人。而在『M：MENT - NOW』系列當中，我們希望傳遞的是，當你在聞這個香氣的時候，讓你可能會勾起你某些藏在內心深處的畫面。」

▲不同於疫情解封時，人與人互動時展現的個人強烈特色，近年人與人互動、對話回歸日常，香氛設計也趨於和諧。（圖／記者謝盛帆攝）

▲「 Now - i 」保留原始與純粹，前調佛手柑、無花果、西洋梨展現清新，再慢慢帶出雪松、古巴香脂等木質調，展現堅定的意念。（圖／記者謝盛帆攝）

將看不見的「重要時刻」裝進小小的瓶子裡面，「 Now - i 」保留原始與純粹，前調以佛手柑、無花果、西洋梨，賦予擦身而過時的清新果香印象；片刻後玫瑰、乳香、黃葵籽交融引人注目的溫柔品味裝扮及自信獨立神情；後調以琥珀、菸草、勞丹脂的謎樣魅力氣場。 Nicole分享，「這是展現自我狀態的味道，因為整個整個環境很很複雜，所以我保留了非常乾淨純粹的香氛基調，但裡面也添加了一些像是乳香、黃葵籽，比較堅定的氣味在裡面。」

▲「 nOw - TiME 」則是以苦橙葉、欖香脂、血橙，呈現過去的甜美伏筆，香草、沒藥、雪松將時光印記勾回腦中縈繞。（圖／記者謝盛帆攝）

「 nOw - TiME 」則是苦橙葉、欖香脂、血橙呈現過去的甜美伏筆；中調以橙花、鈴蘭、皮革透露未來的隱約藍圖；最後以香草、沒藥、雪松，將時光印記勾回腦中縈繞。「時間雖然是很虛無縹緲，可是我們每一天都在經歷著一分一秒，希望帶給大家聞到這個味道時，能夠想起跟某個人相聚時，快樂、溫暖的氛圍。」

▲「 noW - LiFE 」前調帶著哈密瓜、西瓜鮮甜果汁的朝氣感，慢慢帶出紙沙草、龍涎香醚等，帶出閱讀生活的恬靜安逸。（圖／記者謝盛帆攝）

「 noW - LiFE 」Nicole認為Life是生活的累積，因此將生活當中的喜、怒、哀、樂通通放進其中。 前調帶著哈密瓜、西瓜、甜瓜的鮮甜果汁帶來的朝氣感；中調是沐浴在陽光下那一小束早餐桌上的鳶尾花、紫羅蘭葉、月桂葉的魅力綻放；後調以紙沙草、龍涎香醚、岩蘭草帶出閱讀生活的恬靜安逸。不只穿在身上的「滾珠香氛油」，還推出香氛蠟燭與「香氛生活組」打造高雅居家香味。不論送禮、自用，挑選喜歡的舒心味道，外型設計也要符合質感品味。

▲N senses攜手資歷豐富、品味獨到的調香師Nicole Chen，創立潮流生活香氛。（圖／記者謝盛帆攝）

極具前衛潮流的銀白色禮盒包裝，融入大量「對話」與「閱讀」的冒號元素，就像每個人透過香氛在述說專屬自己的故事。N senses創意總監Skid說：「我們在當時籌備香氛品牌的時候就在思考，我們要怎麽樣把人跟生活串連起來，因為人的成長過程是透過很多經驗的累積，其實有時候你聞到個氣味，會觸發你對生活中的不同的經驗、體驗或者感受。」閱讀生活此刻看不見的香氣，放大日常或已被忽略的芳香分子，封存M：MENT - NOW的療癒一瞬，迎接2024年到來。

▲N senses創意總監Skid表示，籌備香氛品牌的時候就在思考，要怎麽樣把人跟生活串連起來。（圖／記者謝盛帆攝）

N senses源自於2015年成立的「an everything生活概念品牌」，其團隊來自屢獲國內外設計獎項肯定的「an branding co. 人田十口品牌有限公司」，挾23年品牌設計經驗與生活美感的獨到見解，攜手資歷豐富、品味獨到的調香師Nicole，2023年創立該潮流生活香氛，以「人與生活空間」透過香氣對話為設計主軸，透過香氛閱讀生活，享受Ｍe Time時光。

N senses產品詳情請見官網：https://www.nsenses.com/pages/new-page