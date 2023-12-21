東森自然美首席講師李燕菁傳授行銷力　王令麟讚：把事業經營成榮耀

▲東森自然美教育訓練四度邀請首席講師李燕菁(前排右2)授課，為東森自然美及REGAL CLUB & SPA美容師、講師群以及東森購物團隊傳授行銷心法，東森集團總裁王令麟(前排中)、東森新零售總經理紀坤傑(前排左2)、東森自然美加盟事業部副總羅少庭(前排左1)、REGAL CLUB & SPA總監郭于華(前排右1)等高層皆出席聽課，展現對員工教育訓練的重視。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者林璟倩／台北報導

向來強調「服務要有溫度」的東森集團，近日舉辦東森自然美教育訓練講座，四度邀請首席教育訓練講師李燕菁授課，為東森自然美及REGAL CLUB & SPA美容師、講師群以及東森購物團隊傳授行銷心法，同時交流新一代美容儀器「水鑽儀」的施作手法。東森集團王令麟也特別撥出時間親自出席展現對員工教育訓練的重視，並勉勵學員要保持「終身學習」。

▲李燕菁先從生活經驗帶入如何與客人自然互動，進而指導「顧問式銷售」技巧，把客人當好友建立長久關係。

講座一開始，李燕菁先分享近期天氣轉涼，國人熱愛「食補」卻容易上火，導致肌膚敏感、冒痘，她自己就飽受其苦，還被中醫生提醒薑母鴨、蝦蟹等冬季美食最好都不要吃，深刻感受到冬天要「內調外理」的重要性，因此她會吃東森自然美保健食品「好順暢」和「好孅盈」等，也會主動送給長輩表達關心。平時可將此類生活經驗延伸應用在與客人互動的話題上，並時時關注客人的需求，例如曾有客人告知即將住院，她就特別準備乾洗手、精油等小禮物，讓人備感窩心。

本身是「總裁御用美容師」的李燕菁老師，主張提供「五感理療」細膩服務收服客戶的心，並以「顧問式銷售技巧」關注消費者需求，必須把客戶當閨密、好友才能取得信任建立長久關係，同時透過「傾聽」牢記顧客需求，成為客人專屬的美容顧問。秉持東森自然美品牌精神「人證、物證、科學做見證」，李燕菁也建議要善用肌膚檢測儀為工具，並預見顧客未來需求提出立即性及未來性的產品建議。

▲▼李燕菁與REGAL CLUB & SPA培訓講師交流水鑽儀。

講座中李燕菁與REGAL CLUB & SPA培訓講師交流全新機器「水鑽儀」操作手法，示範過程中，她不停強調「以客人的喜好為優先」，小至電流強度試打手上的細節，循序漸進讓客戶決定是否可接受，服務過程中也盡量和客戶對答並傾聽、了解客戶需求。

此次水鑽儀交流為REGAL CLUB & SPA邀請李燕菁試用分享，李燕菁發現先前水光儀是把產品霧化注入肌底實現膨潤，而水鑽儀類似拋光、深層注入，提升代謝角質的速度，肌膚含水量足，更能由內而外發亮實現晶瑩剔透，且水鑽儀帶微電流，不只保養升級、拉提有感，也可針對現代人臉部易緊繃的穴位放鬆舒緩，比起水光儀可以用更短的時間提高課程品質及效率。

▲李燕菁謙稱以資深學姐的角度，針對學員提問給予建議。

講座尾聲李燕菁也針對學員提問，給予回答建議，她形容自己是東森自然美美容師們的「資深學姐」，提醒學員不要把加入東森自然美做為終點，而是人生的起點，並強調「成功沒有一定的公式」，但是要用生命熱愛自己的事業，堅持親身實驗產品才能安心推薦給客人。

▲王令麟表示自己和李燕菁都將工作視為一種榮耀，勉勵學員向李燕菁看齊，保持終身學習。

此次員工教育訓練講座，東森集團高層也出席聽課，充分展現對員工訓練以及顧客服務的高度重視。王令麟表示，看到李燕菁就像看到年輕時的自己，因為她在高中畢業後輾轉加入自然美，工作之餘仍保持終身學習，深耕肌膚相關學問甚至還一路唸到研究所，而且李燕菁不只熱愛工作、愛賺錢，還把自然美這份工作視為天職，也和王令麟一樣「把會員放在上帝的位置」，不只服務有溫度，其超強行銷力竟可收服一票原本沒有保養習慣的東森男性高層買單、創造高提袋率，首席講師當之無愧。

王令麟勉勵學員要身體力行多學習、多研究相關知識提升實力，若能透過工作崗位賺到錢不僅可以照顧家人、提升生活品質，行有餘力還能做公益幫助更多人，像是愛的早餐就幫助了超過3萬5千名學童，讓他很感動也更努力看守東森並照顧員工，和李燕菁一樣都把經營事業視為一份天職與榮耀。

東森新零售總經理紀坤傑也認為，李燕菁除了擁有嫻熟的技術也不吝從生活層面關照客人需求，許多行銷觀念值得大家學習，也提醒學員學無止境，不僅要讓自己擁有最先進技術及產業知識，也要記得「永遠要幫客人多想一點」。

▲東森新零售總經理紀坤傑勉勵學員學無止境。