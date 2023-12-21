最強凍齡！56歲妮可基嫚新造型穿FENDI裸色禮服辣翻了　少女體態超逼人

記者鮑璿安／台北報導

56歲影后妮可基嫚（Nicole Kidman）是好萊塢具有影響力的女星，近期她親自監製並參與演出新戲《Expats》，在首映會現場妮可基嫚以一套裸色系平口禮服大秀好身材，抓皺裙裝性感又魅惑，以超強的身材管理稱霸紅毯。





▲Nicole Kidman 身穿FENDI 2023秋冬高級訂製服系列出席《Expats》首映會 。（圖／CFP）

妮可基嫚最新造型曝光，她身穿FENDI 2023秋冬高級訂製服系列登場，這套裸色禮服充滿戲劇性的抓皺紋理，從腰間蔓延到腿部，加上高開衩元素，襯托出妮可基嫚的姣好身材比例，與白皙肌膚合二為一，平口位置流露鎖骨曲線，展現性感又高雅的面貌。

▲Nicole Kidman 日前還演繹Coperni 2024 春夏禮服 。（圖／CFP）

妮可基嫚將微捲髮盤起，定格了美貌，而她已經56歲，超強的身材管理完美維持纖細體態，就連肌膚也充滿光澤感，完全沒留下歲月痕跡，凍齡程度堪稱一絕。日前妮可基嫚還以Coperni 2024 春夏禮服驚艷許多網友，駕馭起大膽誇張的中空裙裝，兩截式廓形展現傲人腹肌，一頭招牌亮眼金髮，很是吸睛。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！