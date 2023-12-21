fb ig video ETtoday search mobile

最強凍齡！56歲妮可基嫚新造型穿FENDI裸色禮服辣翻了　少女體態超逼人

>

記者鮑璿安／台北報導

56歲影后妮可基嫚（Nicole Kidman）是好萊塢具有影響力的女星，近期她親自監製並參與演出新戲《Expats》，在首映會現場妮可基嫚以一套裸色系平口禮服大秀好身材，抓皺裙裝性感又魅惑，以超強的身材管理稱霸紅毯。

▲▼ Nicole Kidman 。（圖／CFP）

▲▼ Nicole Kidman 。（圖／CFP）

▲Nicole Kidman 身穿FENDI 2023秋冬高級訂製服系列出席《Expats》首映會 。（圖／CFP）

妮可基嫚最新造型曝光，她身穿FENDI 2023秋冬高級訂製服系列登場，這套裸色禮服充滿戲劇性的抓皺紋理，從腰間蔓延到腿部，加上高開衩元素，襯托出妮可基嫚的姣好身材比例，與白皙肌膚合二為一，平口位置流露鎖骨曲線，展現性感又高雅的面貌。

▲▼ Nicole Kidman 。（圖／CFP）

▲Nicole Kidman 日前還演繹Coperni 2024 春夏禮服 。（圖／CFP）

妮可基嫚將微捲髮盤起，定格了美貌，而她已經56歲，超強的身材管理完美維持纖細體態，就連肌膚也充滿光澤感，完全沒留下歲月痕跡，凍齡程度堪稱一絕。日前妮可基嫚還以Coperni 2024 春夏禮服驚艷許多網友，駕馭起大膽誇張的中空裙裝，兩截式廓形展現傲人腹肌，一頭招牌亮眼金髮，很是吸睛。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

關鍵字：

妮可基嫚, Nicole Kidman, FENDI

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

台灣魯班鎖登BV形象照

台灣魯班鎖登BV形象照

CITIZEN綠面錶會分辨方位

CITIZEN綠面錶會分辨方位

Jessica首度公開5個助眠好物

Jessica首度公開5個助眠好物

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

ET Fashion

推薦閱讀

「冬至」來了！8生肖運勢強強滾　屬馬正偏財旺、第一名幸運之神降臨

「冬至」來了！8生肖運勢強強滾　屬馬正偏財旺、第一名幸運之神降臨

ZARA折扣季今晚開跑最低25折！羊毛大衣現省5千　針織衫、手袋千元有找

ZARA折扣季今晚開跑最低25折！羊毛大衣現省5千　針織衫、手袋千元有找

潘瑋柏老婆示範「滑蛋雞腿低脂餐」　自爆做給某胖吃的

潘瑋柏老婆示範「滑蛋雞腿低脂餐」　自爆做給某胖吃的

腰間肥肉太難減？營養師教「簡單瘦肚」7秘訣：可多吃牛肉 超準心理測驗！「等電梯時你會做什麼」秒看真實性格和適合工作 檀健次、周也《很想很想你》甜寵8金句：互相慢慢了解，是我的誠意 急凍9度抗寒5單品必收！UNIQLO C系列補貨快搶、H＆M毛茸帽時髦破表 「把手清空，才能獲得更多」　放棄4件事代表你成熟了 趙露思「化身叢林公主」2套禮服美翻了！　鏤空枝葉刺繡藏不住好身材 龍麟紋繞G-SHOCK錶圈　金龍錶霸氣又貴氣

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面