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勞力士不能不知的暱稱公開　黑水鬼、百事可樂超夯

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▲▼Rolex,PP 。（圖／公關照）

▲勞力士「黑水鬼」Oyster Perpetual Submariner腕錶，303,000元。（圖／翻攝勞力士官網）

記者陳雅韻／台北報導

勞力士（Rolex）是多數人想跨入名錶世界的第一選擇，初入「錶坑」可能對功能、機芯等機械設計感到陌生，但不能不知道勞力士錶的暱稱。在80年代台灣經濟起飛之時，最紅的就是彰顯財富的金錶「紅蟳」了，據傳源自一位錶主的金錶不小心掉到火鍋裡像紅蟳「載浮載沉」而得名，此詞彙可能多出自爸爸或阿公輩之口，現在勞力士不鏽鋼錶當道，《ET Fashion》特別整理幾個常見的勞力士錶綽號，可以快速惡補與其他錶迷搭上話了。

▲▼Rolex,PP 。（圖／公關照）
▲勞力士「綠水鬼」Oyster Perpetual Submariner Date腕錶，358,000元。（圖／翻攝勞力士官網）

黑水鬼與綠水鬼
勞力士的暱稱多與錶款的顏色相關，超夯的「黑水鬼」與「綠水鬼」指的就是黑色款與綠色款的Oyster Perpetual Submariner潛水錶，目前線上「黑水鬼」有無日曆或有日曆兩款，綠圈搭黑面的「綠水鬼」則有日期功能。

▲▼Rolex,PP 。（圖／公關照）
▲勞力士紅藍雙色「百事可樂圈」的Oyster Perpetual GMT-Master II腕錶，362,000元。（圖／翻攝勞力士官網）

百事可樂與沙士
飲料名字也成為勞力士俏皮暱稱！Oyster Perpetual GMT-Master II腕錶24小時旋轉外圈配備紅藍雙色Cerachrom陶質字圈被稱為「百事可樂圈」，而搭黑與棕色Cerachrom陶質字圈的Oyster Perpetual GMT-Master II永恒玫瑰金與蠔式鋼腕錶，則是「沙士圈」。

▲▼Rolex,PP 。（圖／公關照）
▲勞力士黑與棕色錶圈的「沙士圈」的Oyster Perpetual GMT-Master II永恒玫瑰金與蠔式鋼腕錶，536,500元。（圖／翻攝勞力士官網）

探一與探二
錶迷口中的「探一」與「探二」，指的就是勞力士為冒險家設計的Explorer探險家系列錶款Explorer及Explorer II腕錶，差異在於「探二」Explorer II多了橘色指針與刻度外圈，具備24小時顯示，讓佩戴者可清楚區別晝夜。

▲▼Rolex,PP 。（圖／公關照）
▲勞力士「探一」Oyster Perpetual Explorer 40腕錶，254,000元。（圖／翻攝勞力士官網）

保羅紐曼面
「勞力士就是玩面盤」，這句話一點也沒錯，在拍賣市場行情好的Cosmograph Daytona「保羅紐曼面」腕錶正是最佳例子，奧斯卡影帝保羅紐曼（Paul Newman）擁有的第一款勞力士曾創下5.3億元天價，特色在於其Daytona腕錶的3、6、9 時位置副錶盤中央具備十字準線，並點綴方塊狀時標，而9時方向的小秒盤有別於一般20、40、60的設計，改印15、30、45、60，此類面盤其實叫「Exotic dial」，但因保羅紐曼珍藏而被稱為「保羅紐曼面」。

▲▼Rolex,PP 。（圖／公關照）
▲奧斯卡影帝保羅紐曼首只勞力士Cosmograph Daytona於2017年拍出5.3億天價。（圖／富藝斯提供）

同場加映PP金鷹錶
「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）掀起高級運動錶熱潮的Nautilus系列，字面上是鸚鵡螺之意，但經常被稱呼為「金鷹」，有此一說是以前PP機芯上的金色日內瓦印記是一半鑰匙、一半老鷹的圖案，於是金鷹取代了鸚鵡螺，念起來更順口了。

▲▼Rolex,PP 。（圖／公關照）
▲維多利亞貝克漢收藏的PP Nautilus 7118/1200R 18K玫瑰金鑽錶。（圖／翻攝PP官網）

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關鍵字：

Rolex, 勞力士, PP, Patek Philippe, 百達翡麗

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