12星座「命定精品包」公開！雙魚適合LV太妍包 、FENDI水晶包獅子專屬

文／美人圈

12月絕對是單身女孩的戰場！想要一登場就碾壓全場，給人一股「姊就是自帶魅力」的氣息？編輯這回根據12星座的個性與喜好，推薦命定精品包款，從2023年聖誕年末一路背到2024年，依然都是路人眼裡最美的風景！趕緊看看屬於你星座的命定包是哪一款吧。

▲12星座推薦命定精品包款。（圖／IG@taeyeon_ss、IG@_mariahwasa）

12星座命定精品包推薦

牡羊座－CELINE HÉLOÏSE

善於交際且喜歡戶外派對活動的牡羊座，當然最適合容量大的大包啦！Outdoor咖愛不釋手的CELINE HÉLOÏSE，不僅容量驚人，可以作為輕旅行或日常通勤包使用，優質皮革採用傳統手工藝製成，內部為麂皮材質，外部則是柔軟小牛皮，側邊為角撐板，滾邊背縫工藝將皮料拼接在一起，使得手袋線條更為圓潤流暢。加上中央辨識度TRIOMPHE標誌，散發簡約低調魅力，難怪牡羊女孩BLACKPINK Lisa也瘋狂上身！

▲CELINE HÉLOÏSE，NT$120,000。（圖／IG@lalalalisa_m、CELINE）

金牛座－Bottega Veneta Mini Hop

務實金牛座最適合可以一包多背、可派對可日常的實用包款，Bottega Veneta新款迷你Mini Hop，招牌編織改以金色和銀色兩種醒目配色加持，包身鏡面感效果，背在身上還會散發迷人光暈，直接晉升派對焦點。當然，這款迷尼尺寸的Hop，還比想像中能裝，加上附有可拆式斜背帶，手提、斜背都有不同味道，精打細算的金牛座怎能不愛？

▲Bottega Veneta Mini Hop，NT$98,700。（圖／Bottega Veneta）

雙子座－Valentino Garavani VLogo Moon手袋

雙子座對新鮮事物的求知慾非常高，永遠都要走在流行最前端！因此像楊紫最新上身的Valentino Garavani VLogo Moon，造型與眾不同，就是雙子女的心動之選！包面由小牛皮製成，柔軟且可塑性強，能夠完美貼合身體的線條，搭配橢圓形的V標誌金屬鏈條環繞著手腕，識別度超高又能彰顯你的挑包好品味。

▲Valentino Garavani VLogo Moon手袋，NT$95,000。（圖／Valentino提供）

巨蟹座－Dior MISS CARO迷你手袋

喜歡追求與眾不同的巨蟹座，最討厭IG洗版的菜市場包款，會直接列入淘汰清單，因此獨特款精品包，反而更能吸引她們注意！Dior最新2024度假系列中，藏有一款圖樣絕美的Miss Caro迷你手袋，以小牛皮製成綴以Pietro Ruffo設計的白色和金色色調Butterfly Zodiac，呈現星座圖案和蝴蝶圖案。翻蓋綴以金色飾面金屬CD旋轉鎖扣，靈感取自Christian Dior香水瓶的別致封口。此手袋的鏈式肩帶上交替的金色飾面金屬鏈環，與同色系搪瓷鏈環與皮革互相映襯，整體亮點細節滿滿，完全不擔心出門會到處撞包。

▲Dior MISS CARO迷你手袋，NT$110,000。（圖／ Dior）

獅子座－Fendi Peekaboo ISeeU NT$215,000

屬於衝動型購物的獅子座，買包追求限量款、限定款，要不就是熱騰騰剛出爐的最新款，甚至當櫃姐說出這款包「剩最後一個」時，即便價格很貴，獅子女也非買不可！Fendi最新聖誕假日系列的Peekaboo ISeeU，根本寫著獅子座的名字，包面覆蓋小顆水晶，以及多面飾釘呈現FF主題圖案，兩側同樣飾有經典牛角鎖，Bling Bling外型完全跳脫過往經典Peekaboo給人的優雅印象，變得年輕活力，年末Party最強助攻少不了它！

▲Fendi Peekaboo ISeeU，NT$215,000。（圖／Beauty美人圈）

處女座－LOEWE Squeeze 銀灰色納帕小羊皮肩背包

生活上追求細節都力求完美的處女座，挑包眼光很獨到，特別在乎包款的質感，因此喜歡設計有亮點的款式。以皮革工藝聞名的LOEWE生力軍Squeeze包，在秋冬也推出高級銀灰色，包款以柔軟納帕小羊皮製成，圓潤橢圓包型與抓皺設計，並搭配甜甜圈造型飾鍊帶，可拆除的Anagram金屬圓球為點睛之筆，超大容量可以裝各種補妝用品，處女座派對背上它準沒錯。

▲LOEWE Squeeze 銀灰色納帕小羊皮肩背包，NT$146,000。 （圖／LOEWE）

天秤座－GUCCI Marmont炫彩蓬蓬肩背包

天生顏控的天秤座，包款自然要買自己覺得夠好看的款式，且通常她們逛街目的性都很強，如果是要買新包，會預先在心中設定好，比如適合跨年派對、容量耐裝、外型時髦等。因此，大推天秤的朋友入手GUCCI的Marmont炫彩蓬蓬肩背包，將經典人氣的包型，以多樣化顏色和材質重新做詮釋，充滿空氣感的蓬蓬包，以可愛帶有炫彩光澤的銀色、白色及淡粉色驚喜出鏡，且一包滿足各種實用和顏值要求，根本天秤座的命定包。

▲GUCCI Marmont炫彩蓬蓬肩背包，NT$111,500。（圖／GUCCI）

天蠍座－Saint Laurent GABY迷你化妝箱包

乍看之下像個狠角色的天蠍座，其實意外沒有太多自信，容易懷疑自己，這時候就得靠外在的厲害單品來增加信心了！而挑包準則也很自我的天蠍座更偏好百搭、不膩眼的經典款包，像是Saint Laurent的GABY迷你化妝箱包就很合適。方方正正的扁身輪廓搭配標誌絎縫小羊皮，中間的金屬YSL字樣，為低調包款更添個性魅力，小小一咖派對整天背著也無負擔。

▲Saint Laurent GABY迷你化妝箱包，NT$61,600。（圖／Saint Laurent）

射手座－LOEWEＸSuna Fujita Puzzle Edge冰川藍企鵝刺繡小牛皮肩背提包

射手座是一個充滿自由和探索精神的星座，在挑包時也特別喜歡鎖定限量合作款，或是季節限定款來彰顯品味！LOEWE攜手京都Suna Fujita陶藝工作室，合作的限定款式直接狙擊射手座的心，清新的冰川藍Puzzle Edge包上點綴可愛的企鵝圖騰，賦予包款滿滿的童趣玩味氣息，背上身很俏皮吸睛，與射手座活潑樂觀的性格很搭。

▲LOEWEＸSuna Fujita Puzzle Edge冰川藍企鵝刺繡小牛皮肩背提包，NT$90,000。 （圖／ LOEWE）

摩羯座－Balenciaga Le Cagole Sling Bag XS小款單肩包

標準工作狂的摩羯座，平時生活和工作都按照計畫和規律在做事，買包的時候亦是如此！大多是經過深思熟慮才消費，即便今天是要挑一款適合派對用的包，也要保證日常也能輕鬆搭配各種服裝！Balenciaga Le Cagole家族的新款Sling Bag單肩包，肯定要列入購物清單，外身為長方形並配有短肩帶，為包款帶來新面貌。單肩包外部飾有扁平鉚釘和仿舊金屬小搭扣，以及拉鍊頭，賦予其極簡風格，金屬光澤塗層大膽卻百搭不膩眼，令人愛不釋手。

▲Balenciaga Le Cagole Sling Bag XS小款單肩包，NT$57,850。（圖／Balenciaga）

水瓶座－Bottega Veneta SARDINE銀色編織皮革金屬提把斜背包

想法總是特立獨行的水瓶座，是公認的「怪咖第一名」，就連挑包都不隨波逐流，喜歡獨一無二的款式，如果容易滿街撞的款式便不在其考慮範圍內！推薦給水瓶女入手Bottega Veneta SARDINE包，銀色編織皮革包面的鏡面光澤搶鏡十足，原本的黃銅提把也改以同色系的銀色，看上去更顯前衛摩登，有「一切秒殺款」該有的設計元素，也呼應時下流行的Y2K風格！

▲Bottega Veneta SARDINE銀色編織皮革金屬提把斜背包，NT$108,800。（圖／Bottega Veneta）

雙魚座－Louis Vuitton Atlantis BB

浪漫多情又極具親和力的雙魚座，特別適合Louis Vuitton最新Atlantis BB！靈感來自購物袋，柔軟的構造貼合身形，自帶一股慵懶隨性的氣息，還盡顯成熟女人味！以Monogram Reverse帆布製作，綴以深色牛皮飾邊，並配有LV行李吊牌及可拆式肩帶。包款本身配有可調節長度的可拆式肩帶，可作斜背攜帶，一包多用，CP值超高。

▲雙魚座 Louis Vuitton Atlantis BB，NT$93,000。（圖／Louis Vuitton）



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