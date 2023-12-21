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4種「拿杯子方式」是哪一類？　日網心測神準揭秘理想戀愛對象

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記者鮑璿安 ／台北報導

日常的小舉動其實就能看出一個人的個性，就算你自己沒發現，也體現了微妙的變化，日本網站「Googirl」就公開了一項拿杯子心理測驗，據說能看出你的真實個性、會愛上什麼樣的人？

Ｑ：你在拿杯子時最接近以下哪一種方式？

A：用雙手握住
B：握住上半部分
C：抓住底部
D：小指翹起

分割線下有解答

分割線下有解答

分割線下有解答

A：用雙手握住

你緊抓著杯子，代表你會將精力和能力傾注在你喜歡、擅長的事情上，而且很容易陷進某種狀態無法抽離，現階段在愛情中很有可能的理想對象是，你過去曾經相處過的人，再次相遇並且有緣分，為彼此花時間重新認識。

B：握住上半部分

你是一個經常有天馬行空想法的人，面對愛情也希望逃避現實層面，所以你註定愛上一個與你三觀相似，世界觀都很契合的夥伴，哪怕是工作、生活都可以緊密互動，藉此發展出一段意想不到的戀情。

C：抓住底部

有時你在了解對方之前無法敞開心扉，因此保持了一些友好的距離，如果你能夠大膽展開情感連結，誠實面對自己的愛情，會給人留下非常真誠的印象，讓關係更加長久。

D：小指向上握住

這類人其實擁有強烈的直覺，雖然你們非常了解自己需要什麼，但是在面對愛情時候卻異常孤獨，而且你需要一個成熟的人來引導你，對象最好是有適當的年齡差距，會讓你感覺被照顧到，能夠放心依賴對方。

 

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關鍵字：

運勢, 心測, 愛情

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