「精緻系女子」6個養成守則！高質量獨處＆氛圍　把單身過得無比精彩

文／美人圈

《Time》曾報導一項心理研究指出：「單身人士和有伴侶者之幸福感程度相去不遠，而且生活中如果沒有浪漫關係，還有許多的好處。」所以單身不是一種遺憾，單身女孩的生活也並非一成不變、或是沒有另一半就會死。但單身女孩比起有伴侶者，因為生活多了更多與自己相處的時間，所以生活更需要儀式感，才不會陷入麻木！所以，是時候把注意力拉回自己身上，找回對生活的熱情和活力，以下也整理出6大入門守則，從小細節開始養成習慣，你也會成為人家眼中的高質感「精緻系女子」！

▲單身也能當精緻系女子。（圖／connieandluna、IG@maralafontan）



「單身精緻系女子」養成守則

1：居家氛圍是營造出來的

之前有一部大熱日劇叫《魚乾女又怎樣》，當中女主角不僅一返家就卸下光鮮OL裝扮化身邋遢魚乾女，房間甚至亂到連腳踩的地方都沒有！或許有人會想反駁：「我這叫亂中有序！」但其實每天生活在亂七八糟的家裡可是會影響心理健康，久了還會莫名感到焦慮、無助和不知所措。懂得經營生活的人，在房間的整潔和氛圍上都會下足功夫，不一定要花大錢重新裝潢，可以透過在牆上掛一幅喜歡的畫作、換上顏色明亮鮮豔的家具，或是擺放一些溫馨的燈飾等都是很好的方法。

▲營造美好居家氛圍 。（圖／IG@nikejane、IG@ettoresottsass）

2：家中增添綠色植栽

除了透過傢俱擺設替換氣象外，適時在家中擺放一點綠色植栽同樣可以提升精緻生活儀式感！但這邊可不是要你把所有綠色植物塞滿整個空間，如此很容易產生壓迫感，建議可以根據空間坪數挑選合適的植栽，像是大型植物可以擺放在大面積場域角落或是沙發旁，小坪數套房則可以選擇小巧的多肉盆栽放置於窗邊、或以壁面懸吊型植物裝點，瞬間營造出置身於大自然裡的療癒氛圍。別忘了精心挑選一個質感花器搭配，整體視覺會大提升。

▲家中擺放一點綠色植栽可以提升精緻生活儀式感。（圖／blackandblooms）

3：保持房間充滿舒心香味

生活在高壓之下，回到家聞到舒心的香味頓時就讓人卸下疲憊！精緻系單身女孩家中肯定少不了居家香氛，如今能夠讓香味擴散悠長均勻的香氛產品也越來越多元化，從香氛蠟燭、線香、擴香石到水氧機、香薰燈等都是人氣品項，可以根據自身需求和裝潢擺設等做挑選，絕美瓶身設計即使放在桌上都能讓家中更添美感，療癒的氣味還能幫助身心放鬆。

▲回到家聞到喜歡的香氣立刻被療癒。（圖／VANA提供、IG@diptyque）

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Diptyque聖誕節又來送驚喜啦！系列首選精品依然是煥新亮相的火焰限量版經典香氛蠟燭。本年度玻璃燭杯採用黑色與金色相結合的火焰圖案裝飾，別具一格的嗅覺質感盡顯明亮動人的冬日魅力。Sapin（冷杉）香氛蠟燭充滿清新綠植香氣，彷彿家中聖誕樹近在咫尺，令濃郁熱烈的節日記憶湧上心頭。Délice（乾果）香氛蠟燭將乾果與香草香調巧妙地結合，營造出美味而熱鬧的節日歡慶時刻。Coton（綿雪）香氛蠟燭透過豐盈奢華的香豆氣味重現棉花般柔美溫暖的冬日氣氛。

▲Diptyque 2023聖誕限量蠟燭，70g／NT$1,550；190g／NT$2,650。（圖／Diptyque提供）

源於瑞典的純淨香氛品牌VANA以瑞典語「Julgran」聖誕樹之意，推出季節限定Julgran聖誕樹香氛蠟燭，以冬季常見的松樹和肉桂香氣為基調，打造溫暖辛香調，前調以松樹帶來森林清冽氣息，接著以冬季不可或缺的辛香料點綴出屬於聖誕的迷人氣息，恰到好處的搭配，為生活注入了一絲北歐聖誕氛圍，輕鬆製造幸福儀式感！

▲VANA Julgran聖誕樹香氛蠟燭，65g／NT$880；250g／NT$1,480。（圖／VANA提供）

CULTI MILANO擷取槲寄生的靈妙傳說與生命張力，創造限量的冬季香氣Gemma槲寄生吻家居香氛系列，將寒冬裡隱沒雪地卻又不失躍動的大自然氣息悉數收進瑩亮深邃的瓶中，晶透又濃鬱的墨綠瓶身即使在幽暗的深冬亦能透露出溫暖的訊息！其中系列最熱賣的便是Gemma槲寄生吻居家擴香，杜松子的芳香氣息如同冰晶一樣，在槲寄生的嫩葉中閃耀；槲寄生的綠色香氣包裹著冷杉和檀香木的木質底蘊。同時亦備有蠟燭及居家噴霧，豐富的產品類型因應家中不同的場合需求，不同的即時性、擴散力與裝飾效果，隨時增添節慶歡愉的氣氛。

▲CULTI MILANO Gemma槲寄生吻限量家居香氛系列，2500ml經典系列擴香NT$17,800、500ml裝飾系列擴香NT$4,000、270g蠟燭NT$2,300、100ml居家噴霧NT$1,650。（圖／CULTI MILANO提供）

4：泡澡讓身心煥然一新

還有什麼比下班泡個舒服熱水澡更能一掃壓力和疲倦？泡澡好處真的很多，不僅冬天可以去寒氣、放鬆身心，還可以幫助減重，如健身運動般燃燒熱量，且大量排汗還能有效地清除體內毒素 ！提高免疫力、消水腫、改善肌膚狀況、促進血液循環等都是泡澡的優點，建議配合自己身體狀況及目的來調整熱水溫度。晚上睡前泡澡，水溫不宜過燙，最好控制在攝氏38～40度左右，適當加點精油或香氛泡澡球，泡久一點，療癒香氣能舒緩焦慮，達到安定、放鬆且助眠的效果。若是在早晨泡澡，可以透過短暫浸泡於高溫水中，讓身體徹底甦醒！

▲泡個舒服熱水澡能一掃壓力和疲倦。（圖／prettylittlefawn、lifetherapy）

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近期在煩惱聖誕交換禮物的朋友，貼心的LUSH早就幫你準備好了！除了先前編輯搶先開箱的浮誇系聖誕倒數月曆外，大推收LUSH冰雪時光禮盒，四款聖誕節限定的汽泡彈均帶來舒爽清香，分別為企鵝先生、雪人好友、冬雪之夜及冰雪飛龍，可愛圖樣＋香氣逼人的味道讓你泡澡瞬間心情Up。

▲LUSH冰雪時光禮盒，NT$1,400。（圖／LUSH）

SABON聖誕節來臨也祭出全新《星熠幻境限量系列》，其中限定的沐浴球絕對是送禮自用首選！將星熠幻境沐浴球放入浴池中，浴水蒸氣如魔法般，隨之散發出夜間迷人的夜仙子與月光花跟些許檀香香氣，並釋放出死海精華礦物質可盡情享受放鬆的泡澡時光，肌膚在泡澡後柔滑不乾澀，並留下輕甜淡雅香氣。

▲SABON星熠幻境沐浴球，NT$380。（圖／SABON）

L'Occitane歐舒丹的乳木油泡泡浴長年穩居熱銷排行榜，蘊含5%乳油木果油，加強保濕、豐潤柔適，在冬天能防止乾燥且有效舒緩肌膚。天然植物潔淨配方，敏感肌也能放心使用。整體使用感如沐浴於滋潤的乳液中，乳狀質地放入浴缸水中就會產生綿密泡泡，最後留下舒服的寶寶香，並讓肌膚觸感細緻柔嫩跟新生Baby一樣！

▲L'Occitane乳木油泡泡浴，NT$1,350。（圖／L'Occitane）

5：找到自己的穿衣風格

精緻系女子可不僅僅是注重內在的保養，外在穿著打扮同樣是提升整體氣場的一大關鍵！即便單身也不能放棄好好打扮，尤其是找到屬於自身的穿衣風格尤為重要。像是近期秋冬爆火的美拉德風、千金瑪德蓮等都很適合甜系女孩嘗試，至於穿搭初學者則最好遵循全身上下不要超過3種配色的原則，且疊搭配件以基礎款為優先考量，才不會給人視覺雜亂的感覺，反而顯現出自己不懂搭配。簡單乾淨的打扮第一印象最加分，且換上新衣服也能增添心情上的愉悅感！

▲單身也可以好好打扮。（圖／IG@sooyoungchoi、IG@yunnnie）

▲找到自己的穿衣風格是提升氣場的關鍵。（圖／IG@maralafontan、IG@paola_cossentino）

6：高質量獨處

交友圈「斷捨離」絕對是成為精緻系女子的必備課題之一！與其賣力討好、想方設法四處交友累積人脈，不如多花一點時間討好自己。其實面對各種交際應酬和人際關係，反而要追隨自己内心的需求，拋棄那些無效社交，多花點心力在獨處中成長，因為你不優秀，認識誰一點用也沒有。不論是看書、看電影或是逛展覽都好，先提升自我涵養，就能讓整個人無時無刻都散發正能量

▲交友圈斷捨離是成為精緻系女子的必備課題之一。（圖／IG@maralafontan、IG@nikejane）

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