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台北5家高人氣生日蛋糕！質感聖多諾黑、細緻鮮奶油　每口都是幸福滋味

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文／女子學

對每個人來說，若談起一年中最重要、最喜歡的日子時，多數人的回答八九不離十都是「生日」。這個特別的日子，象徵我們來到世界的那一天，有著滿滿的愛與祝福，藉由每年的吹蠟燭、切蛋糕，將這份喜悅分享給身邊的人。

重點來了！要挑一顆適合自己或家人朋友的蛋糕，應該從何挑起呢？編輯精選了台北5家人氣生日蛋糕品牌，以不同的特色、品項、口味加以介紹，大家可以依照喜好和需求選擇，相信絕對能找到一顆「命定」的生日蛋糕喔！

1.Quelques Pâtisseries 某某｡甜點

聖多諾黑

風靡IG打卡，時常出現在慶生活動的聖多諾黑，不僅有著一股法式的優雅感，吃起來也具備層次分明的美味！原來，聖多諾黑正是來自法國，底部是酥皮或脆餅，上層則是一顆顆小巧的泡芙，烘烤後再用鮮奶油妝點，最上方再以焦糖或果醬調和，特殊的口感、驚豔的外觀，受到許多人的青睞。

▲聖多諾黑是一種法式糕點。（圖／FB@Quelques Pâtisseries 某某｡甜點）

提到聖多諾黑，「某某」勢必是首選！位於繁榮的台北市大安區巷弄，是著名的外帶法式甜點店。貼心的店家可依客人需求，製作客製化的蛋糕，例如可愛的心型、方型，或是擁有意義性的數字或字母，經過某某的巧手便是一個個亮麗又充滿意義的精緻蛋糕。

2.LADY KELLY 凱莉小姐

鮮奶油生日蛋糕

如果要說生日蛋糕上最吸引人的地方，除了多變的口味和外型之外，鮮奶油的點綴也非常重要！與其他餡料搭在一起是否順口、口感是否綿密、雕花是否細緻，種種關鍵都能讓蛋糕加分。

▲LADY KELLY有多款鮮奶油生日蛋糕。（圖／ LADY KELLY凱莉小姐官網）

著名的甜點品牌LADY KELLY，就提供多款鮮奶油生日蛋糕，無論是水果控愛的草莓、碧玉葡萄、綜合水果鮮奶油蛋糕，還是令人耳目一新，既香濃又綿密的芋頭鮮奶油蛋糕，都有著熱愛它們的死忠粉絲！由於使用日本空運進口鮮奶油，少了傳統鮮奶油的厚重，更多了份滑順、細緻的口感，入口即化的感覺，難怪一入口時，便會不由自主地說：「好幸福喔！」

3.Le Ruban Pâtisserie 法朋烘焙甜點坊

老奶奶檸檬蛋糕

究竟，檸檬蛋糕為什麼時常與老奶奶牽上關係呢？事實上，這款蛋糕來自南法的蒙頓小鎮，此地盛產檸檬，每年更以盛大的檸檬嘉年華聞名世界；此外，蒙頓的老奶奶時常使用檸檬製作蛋糕，更物盡其用地添加檸檬屑、檸檬汁，酸酸甜甜的滋味結合老奶奶的手作溫度，形容獨有的懷舊溫暖風味。

▲老奶奶檸檬蛋糕。（圖／FB@法朋）

致力於法式甜點的法朋，也有一款經典的老奶奶檸檬蛋糕。原料使用日本九州熊本麵粉、歐洲純淨天然奶油，以及屏東大武山的雞蛋、檸檬，造就富含濕潤口感的蛋糕，完美的酸度、香氣，讓每口都成就難以忘懷的好味道。

4.SEASON Artisan Pâtissier

感官花園

相較於簡約雅緻，有些人就比較偏好澎湃的華麗感，而蛋糕有趣的地方，就是在於它的變化無窮，而且還能運用不同的食材、技巧，製作出不一樣的特殊風味。

▲「感官花園」是SEASON Artisan Pâtissier的招牌。（圖／FB@Season敦南旗鑑店）

2011年誕生於台北大直靜謐巷弄間的SEASON Artisan Pâtissie，是全台唯一提供現做多種類盤式甜點的概念餐廳，不少藝人、網紅皆慕名而來。聽名字就有強烈視覺意象的「感官花園」為品牌的代表之作，本體是樸實的杏仁蛋糕，內餡使用紫羅蘭慕斯、黑醋栗果漿，最上層是滿滿的新鮮莓果，再加上當令花材、淋上炙燒焦糖，成功顛覆感官，將奢華的美味融合其中。

同場加映：起司公爵

最後，同場加映介紹這間以健康、減少身體負擔為取向的起司公爵吧！對創辦人來說，甜點賦予的短暫快樂，並不能被當作「對身體不好」的罪惡感，歷經700多次的實驗，終於做出不加奶油、鮮奶油、澱粉和水的起司蛋糕，且保有一定的美味程度。

▲起司公爵的生日蛋糕可烙上星座圖與文字。（圖／起司公爵官網）

起司公爵的生日蛋糕以經典的乳酪蛋糕出發，有烙上12星座的專屬祝福賀圖，或是像「我愛阿公」、「永遠18歲」、「感謝超強隊友」等等平常說不出口的感謝或願望，增加慶祝的氛圍感。重點是，減糖營養的輕食概念，讓大小朋友都能放心享用美味唷！

一顆生日蛋糕，代表著歲月的邁進，同時也象徵著與重要之人的關係和連結；即便只是一顆生日蛋糕，背後亦有著滿滿的愛與祝福，可說是傳遞幸福的一種媒介！下回再遇到生日場合，別忘了這5間口袋名單，一起和家人、朋友分享吧！

延伸閱讀

甜點是傳遞幸福的媒介！Lady Kelly 創辦人凱莉小姐：「每一口滋味都是無可取代的愛與祝福。」

忙裡偷閒的午茶時光：搶購 5 款宅配團購美食，進貢給下午三點想「罷工」的胃！

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 台北, 蛋糕, 生日蛋糕, 節日

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