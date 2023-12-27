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白鹿根本小包控！私下6款愛包　狂收藏Gucci、 愛馬仕康康包

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

日前美麗佳人為大家介紹過白鹿的私服穿搭風格，多變而時髦，值得女孩們參考。這回編輯則是把目光聚焦在白鹿私下收藏的包包，究竟有哪些包款征服了女神的心呢？本篇幫你整理好了！

白鹿私下6款愛包

Gucci Jackie 1961迷你GG水晶肩背包

Gucci Horsebit 1955小型肩背包

Gucci Horsebit 1955肩背包

白鹿私下收藏了不少Gucci的手袋，且看得出來她偏好小型的包包，包括經典的1961賈姬包，她選擇的是較不易撞款的GG圖騰拼接、綴以小水晶裝飾包面的款式；另一款白色的1955馬銜鍊相機包，以及GG帆布長型翻蓋包，都是絕不出錯的經典款。

Hermès Constance康康包

Hermès（愛馬仕）的The Constance Bag有康康包的暱稱，誕生於1967年，簡練都會氣質的線條與標誌性H金屬扣，讓此款包成為愛馬仕多年來的長紅經典，白鹿選擇的淡湖水綠色康康包，以輕盈的色彩減輕成熟感，正好適合她這樣的輕熟少女！

Chanel 22迷你包

Chanel 22包是許多女孩們心中的夢幻逸品，而白鹿也抵擋不了小香的魅力，收藏了一款白色的Chanel 22迷你包，搭配甜美的穿搭特別顯嫩，另外她也擁有同款的大尺寸Chanel 22包。

Michael Kors Mila肩背包

Michael Kors今年推出的Mila包型，一出世便成為熱賣款，都會風格百搭實用的外型，透過背帶的組合可自由切換正式與休閒場合，有非常多顏色款式可挑選，且小資女也能負擔的價格更加分！

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 白鹿私下怎麼穿？3種日常穿搭風格學起來：減齡少女、甜酷御姐風都妥妥拿捏！

《寧安如夢》白鹿成新一代陸劇女王！29歲努力保養5大重點，戲劇滿檔肌膚不出錯

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 白鹿, 精品

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