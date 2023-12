2024年YSL、NARS都推「美拉德唇膏」　絕美紅棕色上唇時髦又吸睛

Text/Marie Claire美麗佳人 Photo/Marie Claire美麗佳人

新的一年少不了新口紅來點亮好氣色!從2023秋冬開始紅的美拉德色系持續橫掃口紅,各家不管是推新品或新色,絕對少不了紅棕色系,一擦絕美,怎麼樣都好看!

YSL煙管唇膏全新烈焰美拉德色選

YSL Beauty在2024年一開春就推出「煙管唇膏」奢華緞面絲絨唇膏、奢華緞面絨霧唇膏的絕美全新6色,調和了棕色的內斂高級和磚紅的誘惑撩撥,呈現美拉德色彩的全新高度。

「#小金條」奢華緞面絲絨唇膏3色

YSL將紅唇化為烈焰愛火色調,散發神秘誘惑,從楓紅到朱紅,一抹上唇顯白勾心。

#37 烈火楓紅:宛如在燃燒愛意火焰中誕生的紅玫瑰色調, 一抹雙唇極致性感顯白。

#38 縱情橙紅:溫暖焦糖橘紅,無須言語讓人著迷。

推薦色#2024烈焰朱紅:色號就是2024,絕對是2024年最該收唇膏!復古的印泥朱紅,氣勢滿滿。

「#小黑條」奢華緞面絨霧唇膏

「美拉德」源於食物梅納反應的漸變棕色,此次YSL以棕色為主調,調和焦糖褐到裸棕,將時髦與不羈結合,展現濃郁態度調色。

#319惹火赤裸:時髦裸棕的全新境界,帶灰粉的棕,完美詮釋美拉德妝容。

#320禁錮裸咖:低飽和的極裸茶棕色,清冷隨性且自帶氣場。

#321熾愛棕紅:獨樹一格濃郁炙熱的棕紅,展現出極度慵懶曖昧,卻又無畏自信的態度,不顯黃感更提亮膚色。

NARS 特霧絲柔精準唇筆

繼特霧絲柔持色唇膏後,NARS 2024年將時尚色彩透過多功能的唇筆形式,打造更精準、更絲滑的全新「特霧絲柔精準唇筆」。

細長筆狀設計,手持起來更能輕鬆勾勒線條、修飾完美唇型,甚至還能延伸成眼影或當腮紅使用。

奶霧質地中帶有微光感,畫起來更顯質感,而且勾勒第一層就能擁有大膽飽和色澤,加上微分子鎖色配方,上唇即刻鎖色,不暈染、不沾染,長效持妝。

全系列共推出10色,推薦色包括:

1.品牌經典的#888 DOLCE VITA乾燥玫瑰:NARS豆沙玫瑰經典色,一抹上唇把仙氣空氣感直接拉滿,兼具氣質和時尚感。

2.#170 TAKE ME HOME撩心裸橘:永不退流行的杏仁烤奶,顯白更不挑膚色。

3.#180 WALKYRIE霸氣裸棕:曾經引起搶購風潮的美拉德色系再次回歸。秋冬最具高級感的顯白裸棕色,打造鬆弛感偽素顏妝感。

4.#182 ENDLESS LOVE炙熱濃情:專為亞洲黃皮調色的美拉德紅棕色調,復古又時尚,輕塗一層就顯知性高級。

10色為:#112 AMERICAN WOMAN煙燻玫瑰、#132 DRAGON赤烈靚紅、#170 TAKE ME HOME撩心裸橘、#180 WALKYRIE霸氣裸棕、#181 BOHEMIAN RHAPSODY酷跩霧棕、#182 ENDLESS LOVE炙紅濃情、#183 KISS ME DEADLY赤紅熱吻、#185 CRUELLA復古冷紅、#186 BORN TO BE WILD狂野棕紅、#888 DOLCE VITA乾燥玫瑰。

克蘭詩吻我唇膏

主打「乾唇人救星」,除有來自生命之樹的有機乳油木果油,還添加有機山茶花油加碼修護效果,搭配84%保養配方,展現雙唇美色同時也能呵護嬌嫩唇肌。

吻我唇膏另外一大特色就是全系列可換殼,推出經典紅、香檳金、時尚白三款採用20%再生材質的彩殼,唇膏使用完畢僅需更換蕊,也可購入單殼搭配多款蕊心交替使用,滿足多變需求又能減少碳排放。

推薦色號

#743番茄橘紅、#737肉桂裸都是直接將美拉德色彩上唇的絕佳選擇,充分展現出猶如暖陽般的活力亮眼。

全系列共有20色,吻我唇膏共有緞面、絲絨、水潤光三種質地,分別展現飽滿豐潤、時尚霧面與輕盈水亮三種妝效。

官網+全台專櫃共通販售5色:772楓葉橘紅Red Hibiscus、732玫瑰粉Grenadine、743番茄橘紅Cherry Red、768櫻桃紅Strawberry、773氣質粉Pink Tulip。

官網獨家6色:705煙燻粉Soft Berry、759V野莓粉Woodberry、771牡丹紅Dahlia Red、774花粉Pink Blossom、775活潑桃粉Pink Petunia、781V葡萄紅Red Grape。

官網+指定櫃點共通販售:705V煙燻粉Soft Berry、732V玫瑰粉Grenadine、737肉桂裸Spicy Cinnamon、742V吻我紅Joli Rouge、754V誘人紅Deep Red、768V櫻桃紅Strawberry、778胡桃裸Pecan Nude、780S葡萄柚橘紅Grapefruit、785V玫瑰裸Petal nude。

色號標示:無英文字母為緞面Satin質地、標示V為絲絨Matte質地、標示S為水潤光Shine質地。

