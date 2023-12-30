跟上2024年度色！10款「柔和桃」手袋　BV編織、LV Coussin絕美先入手

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國際色彩權威Pantone在每年12月都會公布下一年份的年度代表色，日前Pantone宣布2024年的年度色為13-1023 Peach Fuzz（柔和桃），像蜜桃絨毛般使人療癒舒心的蜜桃色，是一個溫暖人心的顏色，Peach Fuzz象徵溫柔、關懷和分享的體驗，強調人與人彼此之間的連結。且這個溫柔浪漫的色彩，其實也很適合成為身上的配件，替穿搭點綴，如果你也想擁有一顆Peach Fuzz色系的手袋，一起來看看有哪些選擇吧。

2024年度色Peach Fuzz柔和桃手袋選擇

1.Bottega Veneta CANDY JODIE編織皮革斜背包

▲Bottega Veneta CANDY JODIE編織皮革斜背包，NT$49,900。



2.Bottega Veneta CASSETTE 編織皮革斜背包

▲Bottega Veneta CASSETTE 編織皮革斜背包，NT$54,900。

3.Acne Studios MUSUBI 迷你肩背包

▲Acne Studios MUSUBI 迷你肩背包，NT$45,000。

4.Maison Margiela Snatched 小型手袋

▲Maison Margiela Snatched 小型手袋，NT$66,500。

5.Celine TRIOMPHE裸色亮面皮革手袋

▲Celine TRIOMPHE裸色亮面皮革手袋，NT$135,000。

6.Louis Vuitton Coussin PM

▲Louis Vuitton Coussin PM，NT$165,000。

7.Diesel 1dr Xs

8.Michael Kors Cecily肩背包

9.Miu Miu Matelassé迷你手袋

10.Jimmy Choo Avenue Wallet W/Chain珍珠鍊錢包

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