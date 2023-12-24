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「毛絨絨」漁夫帽、腋下包太療癒！冬日必備7單品保暖有型兼具

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

毛絨設計肯定是冬天衣櫃中的必備單品，實際穿上身或是視覺上都能帶來溫暖氣息，本次就幫大家盤點了幾個毛絨單品，無論是聖誕送禮或自用都適合。

帽子是冬日造型中不可或缺的單品，能修飾臉型的漁夫帽型搭配毛絨設計，無論男女都適合來上一頂！

▲MOSCHINO LOGO羊羔絨漁夫帽，NT$9,500。（圖／品牌提供，下同）

鵝黃色搭配毛料設計，保暖又有型，今年冬天不妨試試以毛絨單品為主的先鋒造型展現自我個性。

▲MSGM黃色皮草外套，NT$73,800。

呼應上身的毛絨細節，鞋款也可以選擇同樣以毛絨材質設計的款式，舒適與保暖性兼具。

▲MSGM粉色皮草拖鞋，NT$27,800。

隨身包款在冬天也推出了不少毛絨材質設計的款式，選擇一個亮眼的隨身包款提高冬日造型完整度吧！

▲LeSportsac 野性豹紋羊羔絨迷你抽繩後背包，NT$7,400。

經典的瑪莉珍鞋也因應寒冷冬日推出毛絨款式，不變的摩登鞋型搭配上毛絨材質多了分趣味。

▲CHARLES & KEITH 刷毛瑪莉珍鞋，NT$2,390元。

俐落有型的腋下包搭配粉色毛絨材質，冬天無論搭配大衣或是連帽上衣都適合。

▲CHARLES & KEITH 鎖鍊毛絨肩背包，NT$2,590。

近幾年深受先鋒設計師愛用的巴拉克拉法帽也是冬日必備單品，保暖與造型感十足！

▲COS巴拉克拉法帽。

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 毛絨, 冬季, 漁夫帽, 腋下包, 瑪莉珍鞋

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