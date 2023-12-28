《Sweet Home2》李施昤美包穿搭看不膩　Chanel星星包、可頌包天天換

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

女星李施昤於Netflix影集《Sweet Home》中飾演特種部隊出身的前消防員「徐伊景」，劇中她以驚人的腹肌、聖誕樹背肌而爆紅。在第二季裡，李施昤角色「徐伊景」換上短髮的造型，並多了母親的新身分，一向剛毅堅強且斬怪無數的她，因為誕下了不知是人類還是怪物的女兒，第一次展現脆弱的一面，感動鏡頭前的觀眾。

但她在劇中總是渾身髒污的打仔形象，還是很難想像原來李施昤私下是個熱愛時尚的穿搭客，不只喜歡嘗試各種風格，還收藏了非常多漂亮的精品手袋！

▲李施昤有超驚人的肌肉線條，私下也喜歡嘗試各種風格。（圖／翻攝自IG@leesiyoung38，下同）



《Sweet Home2》李施昤10款精品包收藏公開

1.LEMAIRE可頌包

2.Miu Miu迷你ARCADIE

3.Jacquemus Le Bisou Perle

4.Celine印花AVA TRIOMPHE

5.Chanel STAR星星包

6.Versace鱷魚壓紋GRECA GODDESS女神包

7.Loewe拉菲草Front Tote

8.Burberry Knight

9.Dior C'EST DIOR

10.Valextra BABILA BOSTON迷你包

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 《Sweet Home2》宋江太平洋寬肩穿搭特輯，CG感西裝襯衫根本女心縱火犯！

●《Sweet Home2》最美女打仔高旻示私服愛穿3風格！輕鬆駕馭帥氣、甜妹千金風