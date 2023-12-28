《Sweet Home2》李施昤美包穿搭看不膩　Chanel星星包、可頌包天天換

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人
女星李施昤於Netflix影集《Sweet Home》中飾演特種部隊出身的前消防員「徐伊景」，劇中她以驚人的腹肌、聖誕樹背肌而爆紅。在第二季裡，李施昤角色「徐伊景」換上短髮的造型，並多了母親的新身分，一向剛毅堅強且斬怪無數的她，因為誕下了不知是人類還是怪物的女兒，第一次展現脆弱的一面，感動鏡頭前的觀眾。
但她在劇中總是渾身髒污的打仔形象，還是很難想像原來李施昤私下是個熱愛時尚的穿搭客，不只喜歡嘗試各種風格，還收藏了非常多漂亮的精品手袋！
▲李施昤有超驚人的肌肉線條，私下也喜歡嘗試各種風格。（圖／翻攝自IG@leesiyoung38，下同）
《Sweet Home2》李施昤10款精品包收藏公開
1.LEMAIRE可頌包
2.Miu Miu迷你ARCADIE
3.Jacquemus Le Bisou Perle
4.Celine印花AVA TRIOMPHE
5.Chanel STAR星星包
6.Versace鱷魚壓紋GRECA GODDESS女神包
7.Loewe拉菲草Front Tote
8.Burberry Knight
9.Dior C'EST DIOR
10.Valextra BABILA BOSTON迷你包
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