「冬至」來了！8生肖運勢強強滾　屬馬正偏財旺、第一名幸運之神降臨

文／命理老師 邱彥龍

明天（12／22）冬至，巧遇今年第一波寒流來襲，全台冷颼颼，但有8個生肖卻運勢強強滾，國際天星命理風水專家邱彥龍指出，未來16天，屬兔者有神明加持、屬虎者會有意想不到的財富降臨、屬豬者則特別容易心想事成、屬蛇者這段期間財運特旺、生肖猴者福星高照、屬馬的人則是容易得大財，至於屬狗的人這段時間偏財運不錯，最後屬龍者人氣旺。

▲冬至吃湯圓。（圖／達志示意圖）



邱彥龍老師分析，在這個節氣裡（12／22 ~ 1／06）運勢最強8生肖，分別是：

Top8 ： 龍



屬龍的朋友在這段期間人氣旺，在團體中名氣大漲，好好經營名聲與人脈，只要將其發揮到極致，對自我往後會有很大的幫助。提醒不要把錢財看得太重，否則容易省小錢而破大財，並與人發生糾紛。

Top7 ：狗



屬狗的朋友在這段期間偏財運很好，但建議見好就收，一旦發現虧錢要懂得及時停損，因為守財也是賺錢的一種方式。適合往外地（含國外）、網路、高等教育發展，且在這些地方容易有豔遇。

Top6 ：馬



屬馬的朋友在這段期間人氣極強，正、偏財皆旺，容易得大財，事業上門要謹慎篩選，慢點做決定才不會選擇錯誤。另外要注意不要因為心急而讓情緒不穩，切忌酗酒、吃藥吸毒或說出難聽的話而與家人有衝突，影響到和諧。

Top5 ：猴



屬猴的朋友在這段期間人緣特好，讓人覺得很討喜，因此擁有小財運。是自己的福星，也是別人的福星，對任何人都要好好溝通，把話說得清晰很重要，不要為了工作上的事著急或發火，影響到身體健康，建議多給自我緩衝時間。記住，另一半或客戶會是你的貴人，能帶給你不少的幸運。

Top4 ：蛇



屬蛇的朋友在這段期間擁有大財運，正財偏財皆旺，事情也能掌控得很好，若能提升自我的高人氣，能讓財富增長不少，只要努力工作賺錢，會有很好的收入，建議將名氣拓展開來，不要刻意低調，幸運之神將會降臨家中。

Top3 ：豬



屬豬的朋友在這段期間容易心想事成，財運、事業運、工作運都很強，尤其在海外、遠地、網路方面容易獲得成功，凡事最好親力親為，但溝通方式需要改變才好，不要因為突然來的情緒，讓言詞變得犀利，這樣容易將財神趕走，把話說的婉轉動聽，會比較容易達成目標。

Top2 ：虎



屬虎的朋友在這段期間雖然有突然來的花費，但好運常在，只要讓另一半或客戶開心愉快，就可財富、事業皆旺，在海外或網路方面容易獲得好運與名聲，也有意想不到的財富降臨，做好人際關係，大財相隨。

Top1：兔



屬兔的朋友在這段期間事業、財運拓展飛速，又有神明加持，可說是幸運之神降臨，且第六感極強，有心想事成之功，切記不要衝動消費，保持愉悅心情，開心旺運就來。

▲冬至節氣期間，要特別重視溝通。（示意圖／unsplash）



一年一度的冬至，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，今年的冬至特別不同，因為一直到明年的冬至為止，一整年都是逢凶化吉的好時機，這段時間「心磁」散發出來的能量很重要，要特別重視溝通，有能力把話說清楚的人才會成功；另一個轉運的關鍵點，就是要熱愛你的工作、事業、財富跟另一半，有積極的心態才能心想事成。建議這一整年可以多配戴金飾、銀飾、木質手飾或木質吊飾，提升好人緣，讓事業順利、招財旺運、感情幸福美滿。

另外，邱彥龍老師指出，這段期間恰逢天王星逆行沖金星，也特別容易遇到突如其來或意想不到的狀況，導致支出過量或破財，建議花費不要太衝動，也要注意交通上的意外，開車保持清醒。

▲年底木星順行，可以試試手氣特別容易中獎。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

儘管如此，邱彥龍老師表示，12月31日木星終於順行，前世今生的福報即將到來，可以試試手氣特別容易中獎，如果覺得凡事轉順了，皆是過往累積來的福分所致，在事業、財富方面會增長特別快，感情也會越來越好，建議可以繼續積展自我福德，開心迎接幸運的降臨。

邱彥龍老師進一步分析，冬至期間太陽、木星與金星是最旺的三顆星，有利元首、政府官員、名人、網紅、演藝人員跟大企業家的運勢，而包含五金、塑膠、娛樂、藝術、音樂行業、策展活動、慈善福利業、司法、宗教、玄學、金融證券業、媒體、保險、印刷業、服飾業及玩具業等16種行業都會有不錯的成績與旺運，同時這段期間有9個星座（包含上升星座）擁有好旺運，雙魚座、摩羯座、天秤座、天蠍座、水瓶座、巨蟹座、金牛座跟處女座，都可以好好把握機運與福氣。

邱彥龍 老師

恆陽派掌門人／國際天星術命理預測師