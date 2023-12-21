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好準！挑「3種動物」1分鐘測出「你在別人眼裡的樣子」

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▲▼心理測驗。（圖／翻攝自小紅書）

▲超準心測測出你在別人眼中的樣子。（圖／翻攝自小紅書）

記者曾怡嘉 ／台北報導

真實的你是什麼樣子呢？你眼中的是你？別人眼中的你，你想知道別人對你的看法嗎？《小紅書》上有一個超夯的動物心測，1分鐘測出你在別人眼中是什麼樣子？

▲▼心理測驗。（圖／Unsplash）

▲你最喜歡哪種動物呢？（圖／Unsplash）

#以下動物按照喜好程度依次排列，請挑出3種動物

#狗
#熊
#猴子
#獅子
#馬
#松鼠
#羊
#兔子
#企鵝
#貓
---------------（下有解析）

最喜歡的動物：代表你希望自己給別人的印象
排名第二的動物：代表別人對你的看法
排名第三的動物：代表你真正的樣子

#松鼠

外表給人軟弱印象，帶有一點孩子氣，實際上很值得信賴，崇尚自由，頭腦非常靈活。

#羊

看似柔弱但脾氣很拗，勤奮不懈派，很重義氣，朋友的事情看得比自己的還重要。

#兔子

可愛且富有魅力，周遭人都會想來保護你，個性也十分溫和、討人喜歡。

#企鵝

謹慎保守，有時候沉靜中又帶著一些不確定，對很多事情都無動於衷。

#貓

做事神祕但有自己的步調，討厭被束縛，個性非常自我。

#狗

溫和且善解人意，總是為朋友勞心勞力，再累也不怕麻煩。

#熊

心地善良，讓人可以依賴，單純率直，行事小心謹慎。

#獅子

在人群中特別受注目，很具有領袖特質，自尊心也特別強。

#猴子

容易親近、頭腦靈活且好奇心強，大家都喜歡接近。

#馬

個性爽快且乾脆，是讓人感受到舒服的類型。

關鍵字：

心理測驗, 性格, 個性, 印象

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