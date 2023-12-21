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ROSÉ聖誕禮收到手軟　Tiffany送特別版愛心金鍊寵她

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▲▼Rose聖誕禮物 。（圖／翻攝IG）

▲ROSÉ拍攝年曆以甜美造型與愛犬Hank入鏡。（圖／roses_are_rosie IG）

記者陳雅韻／台北報導

聖誕節將至，不少藝人名流都在社群網站分享精品品牌送的聖誕大禮，BLACKPINK成員ROSÉ備受代言品牌Tiffany & Co.與Saint Laurent寵愛，最新與最暖的商品送進她的心坎兒裡，特別是Tiffany送的愛心造型項鍊是台灣買不到的款式，愛心墜上鑲有單顆小鑽應為特別版，讓她開心立刻戴上示範。

▲▼Rose聖誕禮物 。（圖／翻攝IG）

▲ROSÉ冬季造型穿The Row棕色大衣配牛仔褲，背Saint Laurent包。（圖／roses_are_rosie IG）

ROSÉ日前才釋出與愛犬Hank拍攝節慶年曆引起話題，她近期又示範秋冬「調色盤」穿搭，她穿棕色The Row大衣搭牛仔褲，背Saint Laurent黑色大包，全為冬季主流色調，也透露了私服其實鍾愛極簡風格。

▲▼Rose聖誕禮物 。（圖／翻攝IG）

▲ROSÉ收到Tiffany送的聖誕禮物Return to Tiffany系列Full Heart 18K金項鍊，鑲有小鑽應是特別版。（圖／roses_are_rosie IG）

▲▼Rose聖誕禮物 。（圖／翻攝IG）
▲ROSÉ立刻戴上Tiffany Return to Tiffany系列Full Heart 18K金項鍊。（圖／roses_are_rosie IG）

極簡穿搭就需要亮眼配飾，身為Tiffany全球代言人，ROSÉ笑納Tiffany送的聖誕禮物Return to Tiffany系列Full Heart 18K金項鍊，設計靈感來自1966年設計的鑰匙圈，但此次將平面吊飾轉化為立體心型，搭配鍊節項鍊彰顯個性美，台灣銷售未鑲鑽版本，定價約397,000元。

▲▼ Saint Laurent 。（圖／翻攝IG）

▲ROSÉ還收到Saint Laurent送的毛毯。（圖／roses_are_rosie IG）

►高圓圓極簡穿搭仙氣飄飄　12萬包、冠冕造型珠寶襯清新氣質

►台北Tiffany Café夢幻開箱！米其林名廚掌舵、套餐千元起　訂位滿到明年初

關鍵字：

ROSÉ, Tiffany, SAINT LAURENT

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