Valentino全新精品店落腳台中推限時活動！Gap進駐LaLaport擁240坪大空間

記者張毓容／綜合報導 圖／品牌提供

台中的時尚迷最近太幸福了！繼Abercrombie & Fitch（A＆F）全台第一家正價店進駐台中三井LaLaport後，又有不少品牌前進台中開設新店鋪，像是義大利精品品牌Valentino首度落腳中部，於台中新光三越開設第5家全新精品店，店內備有最新2024早春和Holiday系列產品，還於12/22起推出限時Valentino Pink PP互動拍攝裝置體驗活動；此外，美式休閒服裝品牌Gap也進駐台中LaLaport開設全新門市，超過240坪的寬廣空間逛起來十分舒適，同時祭出獨家會員消費禮，將送出限量多功能手機掛繩及潮流斜背包。

Valentino宣布全台第5家全新精品店落腳於台中新光三越中港店，也是繼台北和高雄後到中部開設的第一間店。全新店面佔地超過80平方米（約24.2坪），店內以黑白對比為主設計再輔以搶眼的紅色元素點綴，帶出品牌給人的鮮明時尚印象。

店內備有最新女裝系列產品，包括高級成衣、手袋、鞋履及配飾。除了2024早春系列和現在正應景的節日精選造型都已直接展出於櫥窗中，連同全新的Valentino Garavani VLogo Moon手袋、品牌標誌性的Locò手袋和Rockstud芭蕾舞鞋也都可在店內找到。

此外，為歡慶開幕和迎接聖誕節的到來，凡於12/22～12/24至台中新光三越 Valentino精品店填寫個人基本資料，即可體驗Valentino Pink PP互動拍攝裝置，並獲得屬虛擬人像短影片與Valentino一起共度聖誕佳節。

除了Valentino，Gap也選在台中開設新店鋪。全新Gap台中LaLaport門市，設立近242坪的寬廣購物空間，店內裝潢則採用紐約時代廣場最新的店型，整體運用白色金屬、水洗樺木為主材，並以明亮的白色為主色調，打造摩登與簡約風格。

Gap也同步推出嶄新面貌的三大系列，包含美式經典的復古休閒系列、上班族最愛的質感簡約系列、具備輕戶外風格的城市機能系列，在服裝選擇上更強調不限場合的穿搭多元性。店內也備有眾多冬季保暖服飾，包含舖棉飛行夾克、棒球外套、羽絨外套、羊毛外套、仿羊羔絨等多種材質單品，男裝、女裝和童裝全都有，一站購足全家大小保暖單品。

而為歡慶Gap台中LaLaport門市盛大開幕，即日起只要加入會員且任意消費，即可獲得多功能手機掛繩，不只攜帶方便，還能成為穿搭畫龍點睛的小巧思；期間消費滿3,500元，再加贈限量潮流斜背包，可謂穿搭增加亮點，還能作為出門旅行的收納神器。（贈品皆數量有限，送完為止）