1300坪宜得利旗艦店12／22開幕　新增「情境區域」、「百元專區」變好逛

▲宜得利敦化旗艦店增設情境區。（圖／記者林明瑋攝、業者提供）

記者蔡惠如／台北報導

宜得利從去年進駐信義區後宣告將大舉展店，近期「擴張」焦點擺在原有的敦化店，直接改裝加碼，從原有的360坪升級至1300坪大的旗艦店，引進「Live in Comfort」系列商品、增設百元專區，並增添情境區提供消費者有沉浸式體驗，不再僅有以前的家具列隊展示，開幕期間還推獨賣商品「奶黃包」靠枕，12／22正式對外開幕。

因應台灣消費市場偏好與生活習慣，敦化旗艦店引進Live in Comfort系列商品，以「Natural Vintage」、「Simple Modern」、「Nature Modern」三種風格為主題，Natural Vintage風格以自然素材為主，復古風格設計的皮革沙發，使用越久越有風味；Simple Modern以乾淨明亮、恰到好處的留白，打造簡約洗鍊的居家空間；Nature Modern則強調自然材質的溫暖質感。

在旗艦店內，也有實際的情境展示區域，透過實際的家具、家飾品搭配展示，讓民眾能在其中想像使用樣貌，在燈光方面也有巧思，該區域照明特別模擬家中亮度，讓消費者能感受到更接近實際的呈現方式。

此外也延續宜得利給消費者的平價形象，重整店內商品規劃「百元專區」，讓有預算的民眾也能直接找到符合自己需要的家居單品，走道寬敞好逛，體驗感比之前更舒適，針對自家熱賣的可躺式沙發、組合家具、床墊床架等，也持續提供多元且直接的排列，方便直接比價衡量。

除了先前搶先公布將於旗艦店獨賣的「奶黃包」靠枕，還有獨家販售與日本知名家具品牌—カリモク（KARIMOKU）合作的多款經典家具，包含沙發、茶几、餐桌椅等，カリモク品牌主打嚴謹的品質管理、符合人體工學的獨家技術，也建議民眾可直接至現場體驗看看。

業者表示，12／22至12／24與12／30至明年1／1共六天，在店內舉辦「聖誕市集」攤位活動，民眾與駐點黑貓溫暖抱抱背板，合照上傳社群分享，即可獲得宜得利50元聖誕折價券，還有機會把黑貓帶回家。另活動期間於店內消費滿500元，即可現場免費體驗「聖誕拍貼機」與「DIY托特包活動」，還可再抽5,000元旅遊兌換券。