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年終聚餐掌握3個小技巧　輕鬆度過「增胖期」安全下莊

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▲▼慶祝,聚餐,派對,舉杯,乾杯。（圖／pxhere）

▲一連串聚餐如何控制體重？（圖／取自pixabay，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

年末一連串的節慶到來，從耶誕節準備一路吃到農曆春節，派對聚餐突然爆量，體重當然也開始拉警報，到底要怎麼吃才能避免年後恐怖漫長的減肥掙扎，你需要知道這3招「事前準備」，輕鬆讓你度過歡樂又令人憂心的增胖期。

控制午餐熱量
如果明知今天晚上要吃頓澎湃的，在吃午餐時就要減少熱量攝取，採取多吃青菜等熱量低的飲食，讓一天整體的總熱量不要超標。大吃前的一餐建議多攝取魚肉、菇類、青菜、海菜等，不要攝取油炸食物，也減少白飯的份量。

▲多吃青菜少吃肉，降低熱量攝取。

利用時間消耗熱量

今天要大吃，早上通勤時就以樓梯代替電扶梯，或多走一站的步行距離，短程就直接走路去。中午有的休息空檔，就去樓下散步或爬爬樓梯，利用時間增加運動量，冬天流點汗沒有夏天那麼不舒服，趁機做運動對身體也更好。

▲▼減肥,運動,蔬菜,沙拉,上樓梯,走路,深蹲,快走。（圖／翻攝自pixabay）

▲走樓梯趁空消耗熱量。

應酬大吃前「先墊肚子」

如果空著肚子等到晚上應酬，包準會先大吃大喝，容易過量，建議先在應酬前1小時，先吃點墊肚子的食物，到時候就能自然減少進食量，墊肚子的東西包括魚乾、果乾、優格、起司或牛奶等，但也不是吃到飽，小吃一點墊肚即可。

▲▼葡萄乾,堅果,優格。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲先拿起司等食品墊肚，不要等到晚餐容易吃過量。

而「墊肚子」這一招也能用在長期加班的人身上，每天加班到晚上10點再去吃拉麵，根本是鐵胖的。如果預期今天會加班到很晚，建議在6、7點時就吃點東西墊胃，不然晚上就很容易吃太多。

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