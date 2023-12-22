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天冷血壓飆高恐喪命！營養師點名6類「降血壓食物」、花椰菜也在內

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記者曾怡嘉 ／台北報導

天冷血壓就飆高！營養師程涵宇分享，111年國人前十大死因統計，高血壓排名第七，高血壓最讓人擔心的就是併發症，像心肌梗塞和主動脈剝離都會要命，她也盤點經科學認證的降血壓食物，有補充有保庇。

#全穀雜糧→降低6成高血壓風險

每天三正餐中，要有1/3是「未精緻」的全穀類，像是糙米、紫米、南瓜、番薯等等都是，研究發現，吃全穀類的人，高血壓風險比完全不食用降低了6成之多。

▲▼降血壓食物。（圖／Pexels、Unsplash）

▲（圖／Pexels、Unsplash，以下同）

#蔬菜→含纖維含鈣穩定血壓

每天要吃4~5份的蔬菜，一份煮熟的蔬菜碗裝大約是八分滿，建議選擇青花菜、地瓜葉這些富含纖維、鈣質蔬菜，有助於穩定血壓。

#水果→高纖高鉀降血壓

每天要吃4~5份的水果，一份水果切塊碗裝大約就是一碗，可以多選擇鉀含量高的水果，例如芭樂、香蕉都是好選擇。

▲▼降血壓食物。（圖／Pexels、Unsplash）

#少飽和脂肪的蛋白質→護心

飽和脂肪易堆積在血管壁，造成血管阻塞引起高血壓！建議優先選擇飽和脂肪少的植物性蛋白質，像是黃豆、黑豆、毛豆，以及魚肉、雞肉等白肉作為主要的蛋白質來源。

#低脂乳品→高鈣鉀穩定血壓

每天喝2杯低脂乳品，如果有乳糖不耐症的人可以選擇低脂優格或優酪乳，乳品中的鈣可以使血管周圍的平滑肌放鬆穩定血壓。

▲▼降血壓食物。（圖／Pexels、Unsplash）

#堅果→用好油護心好代謝

每天吃1湯匙的堅果，油脂優先選擇含單元不飽和脂肪的植物油，像是橄欖油、苦茶油、亞麻仁油，適量攝取能夠好的油脂除了能減少體內脂肪堆積，也可以將壞的膽固醇經由身體代謝。

關鍵字：

降血壓, 食物, 營養師

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