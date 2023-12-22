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亮・珠寶／李聖經多色寶石上身好時髦　十字架項鍊炫目

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▲▼ Damiani,Boucheron 。（圖／公關照）

▲李聖經成為DAMIANI南韓區品牌大使。（圖／Damiani提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

高級珠寶是彰顯珠寶品牌蒐羅頂級寶石實力、精湛設計與製作工藝的完美結晶，而適合日常佩戴的標誌性珠寶，就是反映品牌美學精髓的縮影，也是迎接新客的最佳入門款。義大利珠寶品牌DAMIANI十字架造型的Belle Époque美好年代系列即是代表性作品，近日更宣布由南韓女星李聖經出任南韓區形象大使，示範混搭不同顏色寶石的Belle Époque系列時尚穿搭。

▲▼ Damiani,Boucheron 。（圖／公關照）

▲李聖經佩戴的DAMIANI Belle Époque Cross 18K白金鑽石與藍寶石十字架項鍊，203,500元。

▲▼ Damiani,Boucheron 。（圖／公關照）

▲李聖經搭配DAMIANI Belle Époque美好年代系列18K白金鑽石與祖母綠手環，463,000元。

DAMIANI經典的Belle Époque美好年代系列，深受初崛起的電影藝術啟發，品牌創辦人Enrico Damiani在法國旅行結束回到工作室，將象徵早期電影膠片的連續不斷幾何圖騰化為Belle Époque珠寶，交錯鑲嵌藍寶石、紅寶石或祖母綠與鑽石，各有戒指、手環、耳環等款式，而項鍊的十字造型尤其受到歡迎，乍看是單墜設計，其實是由兩個十字架組成，隨著身體律動而輕晃擺動吸睛。

▲▼ Damiani,Boucheron 。（圖／公關照）

▲DAMIANI Belle Époque美好年代系列18K白金鑽石與藍寶石耳環，145,500元。

▲▼ Damiani,Boucheron 。（圖／公關照）

▲DAMIANI Belle Époque美好年代系列18K白金鑽石與紅寶石戒指，105,000元。

南韓新任形象大使李聖經在首波形象照中，佩戴進入DAMIANI世界首選的Belle Époque美好年代系列珠寶，疊戴各色手環與戒指，撞色顯得更時髦；她對十字架項鍊也愛不釋手，早在品牌宣布與她合作前，已戴著全鑽款的項鍊配私服，著實炫目。

▲▼ Damiani,Boucheron 。（圖／公關照）

▲李聖經秀出另一款DAMIANI全鑽Belle Époque Cross十字架項鍊。（圖／翻攝heybiblee IG）

女星韓韶禧則是法國珠寶品牌Boucheron的代言人，近日她忙著與朴敘俊主演的新劇《京城怪物》，高顏質的兩人不約而同都愛穿黑裝上陣，韓韶禧不忘戴上Boucheron招牌Quatre系列戒指吸睛，因此系列款式、材質選擇豐富能與服裝色系相呼應，她兩手各戴上黑色PVD與鑽石形成強烈對比的Quatre Black系列戒指，以及結合潔白Hyceram陶瓷的Quatre Double White系列戒指。

▲韓劇《京城怪物》主角朴敘俊、韓韶禧近日忙著宣傳新劇。（圖／翻攝netflixkcontent IG）

▲▼ Damiani,Boucheron 。（圖／公關照）

▲韓韶禧搭配Boucheron Quatre Black系列戒指，251,000元。（圖／Boucheron提供，以下同）

▲▼ Boucheron 。（圖／公關照）

▲韓韶禧另一手戴著Boucheron Quatre Double White系列戒指，69,000元。

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▲李雪線上課程。（圖／攝）

關鍵字：

亮珠寶, 李聖經, DAMIANI, Boucheron, 韓韶禧

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