《京城怪物》正式上線！朴敘俊、韓韶禧聯手「打怪」IG限動也放閃

實習記者施至真／綜合報導

由朴敘俊、韓韶禧主演的Netflix驚悚懸疑韓劇《京城怪物》，終於在12月22日要上線。兩人在動盪的世界中攜手合作，共同對抗因人類「貪欲」而誕生的怪物，跌宕起伏的劇情及超強卡司，也讓本劇受到熱烈關注。而朴敘俊、韓韶禧也相繼在IG限時動態發布相似的影片，兩人的化學反應也引起觀眾注目，實在太有戲！

▲朴敘俊、韓韶禧新劇合作決戰怪物太刺激。（圖／翻攝IG@netflixkr，下同）

日前《京城怪物》在首爾舉行製作發布會，昨日（12／21）主演朴敘俊、韓韶禧更相繼在IG的限時動態發布相類似的影片，只見兩人對鏡自拍，一瞬間又將鏡頭向臉拉近，看似在呼應對方的動態，超甜舉動也讓粉絲興奮不已！事實上，《京城怪物》除了劇情讓人感到十分期待，朴敘俊、韓韶禧兩人的互動更是注目焦點。

▲朴敘俊對鏡自拍太撩心，影片模式與韓韶禧限動相似。（圖／翻攝IG@bn_sj2013）

▲韓韶禧發出與朴敘俊相似IG限動。（圖／翻攝IG@xeesoxee）

韓韶禧也在IG發布宣傳貼文，寫下「屏住呼吸12月22日下午5點」，並放上與鄭東允導演、朴敘俊的合照，可見劇組感情緊密；此外，韓韶禧更在簽名照幫朴敘俊畫上惡魔角，舉動十分親密、俏皮。

《京城怪物》除了請來朴敘俊、韓韶禧共赴生死決戰怪物，還邀請到金秀炫、金海淑和魏嘏雋等超強卡司加盟。故事設定在1945年二戰末期，以韓國首都京城的神秘甕城醫院為故事主場景，並且因為人類貪婪而產生的怪物，也將開始反撲，究竟幾人將如何攜手對抗怪物並完成任務？而甕城醫院秘密也即將公開！