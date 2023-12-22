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肌膚乾燥會卡粉？小紅書「底妝倒敍法」快學、讓你妝容超服貼

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▲▼小紅書「底妝倒敍法」快學。（圖／翻攝自ig）

▲試著把定妝步驟往前移，讓冬季底妝更服貼。（圖／翻攝自IG/nozomisasaki_official）

記者曾怡嘉／台北報導　

年末就是與朋友歡聚的好日子，但是天氣乾冷，最怕底妝卡粉斑駁，若是妝前保濕還不夠力，不妨試試《小紅書》上爆紅的倒敍底妝法，和油肌常見的三明治底妝法比起，妝容更是持久。

年末各種聖誕趴、跨年趴，隨著冷空氣襲捲而來的是各種年末好友聚會，然而，冬季底妝最怕底妝卡粉斑駁，想要完美無瑕應戰每場Party，底妝一定要顧好，《小紅書》上的倒敍底妝法正夯，尤其冬季天氣較冷且易乾燥更適合，輕薄不厚重的妝效不易因肌膚乾燥而卡粉起皮。

#底妝倒敍法：妝前保濕→蜜粉/粉餅定妝→底妝

底妝倒敘法顧名思義就是把原本最後的定妝步驟往前移，訴求先定妝再上粉底液，這樣一來粉底液的用量更少，上妝後滋潤度夠，臉上就像被鍍了一層膜，妝容更加持久。

#推薦產品

▲▼底妝倒敍法。（圖／品牌提供）

▲AQUA LABEL 化妝水好”適”成霜，699元。

健康系列清爽不黏膩，搭配超強保濕力，幫助深層浸透補水，純淨溫和無添加，全方位保養功效打造水潤清透肌，使後續上妝更服貼。

▲▼底妝倒敍法。（圖／品牌提供）

▲KAI BEAUTY 柔霧持妝蜜粉餅，3色，各980元。

可輕鬆霧化毛孔與凹凸感，改善膚質平整度，定妝的同時可改善肌膚暗沉、提高持妝力

▲▼底妝倒敍法。（圖／品牌提供）

▲ESTEE LAUDER 白金級光燦逆齡精萃粉霜，5,000元。

傾注白金級乳霜的奢華保養成分與珍選寶石萃取複合物，上妝等於做好保養，幫助打造澎潤好肌膚。

關鍵字：

底妝, 服貼底妝, 小紅書

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