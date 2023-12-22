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劉俊謙、郭雪芙超甜互動！換Polo Ralph Lauren冬季百搭情侶裝放閃

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記者鮑璿安／台北報導

劉俊謙、郭雪芙近日因演出《此時此刻》中聽障外送員、單親媽媽按摩師角色，自然演技獲得觀眾喜愛，兩人這次更換上Polo Ralph Lauren節慶系列，延續微妙的CP感，以高顏值推薦年末必備單品！

▲▼ Polo Ralph Lauren 。（圖／品牌提供）

▲劉俊謙、郭雪芙演繹 Polo Ralph Lauren 西部牛仔圖騰的費爾島針織毛衣 。（圖／品牌提供）

劉俊謙、郭雪芙的首套情侶裝造型，不約而同以織有西部牛仔圖騰的費爾島針織毛衣，細緻的緹花針織工法呈現格紋元素，內搭節慶感的格紋襯衫帶出層次，色系療癒超有聖誕風，從裡到外都很保暖。

▲▼ Polo Ralph Lauren 。（圖／品牌提供）

▲美式鄉村風格刷毛外套，渲染奶油白與棕褐色為主色調 。（圖／品牌提供）

▲▼ Polo Ralph Lauren 。（圖／品牌提供）

▲郭雪芙最後還示範了可愛的羊毛針織洋裝，套上皮革邊飾的長絨外套 。（圖／品牌提供）

▲▼ Polo Ralph Lauren 。（圖／品牌提供）

▲劉俊謙以人字紋西裝外套搭配格紋襯衫 。（圖／品牌提供）

針織開襟衫同樣是男女皆可演繹的單品，在冬季時刻換上美式鄉村風格刷毛外套，渲染奶油白與棕褐色為主色調，可疊搭純白牛津襯衫或是高領上衣，劉俊謙、郭雪芙則頭靠頭親密互動，簡直甜翻網友。郭雪芙最後還示範了可愛的羊毛針織洋裝，套上皮革邊飾的長絨外套，每套造型都非常好搭配入手。

▲▼Longchamp 。（圖／品牌提供）

▲李沐手拿Roseau新款紫羅蘭色迷你水桶包；Karencici身穿藕粉色連身洋裝及粉橘色棒球夾克 。（圖／品牌提供）

▲▼Longchamp 。（圖／品牌提供）

▲Très Paris包款以柔軟的小牛皮突顯都市極簡風 。（圖／品牌提供）

▲▼Longchamp 。（圖／品牌提供）

▲Roseau 迷你水桶包注入繁盛枝葉 。（圖／品牌提供）

同時，新生代女星李沐、Karencici搶先演繹Longchamp 2024 春夏系列的校園風單品，本季大量運用溫潤暖色，如橙橘、杏黃色、草莓紅或紫羅蘭色點燃生機，Très Paris包款以柔軟的小牛皮突顯都市極簡風，輕量及寬敞實用的設計，綻放摩登時尚風格；Roseau 迷你水桶包注入繁盛枝葉，更有彩色串珠掛飾配件穿梭在服飾和包款之間，自由自在。

關鍵字：

Polo Ralph Lauren, 劉俊謙, 郭雪芙

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