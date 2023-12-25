朴信惠《低谷醫生》再度尬上朴炯植！合體海報掀粉絲回憶殺　

實習記者施至真／綜合報導

朴信惠結婚生子後，不僅馬上復出拍戲、賺奶粉錢，而且還走上「工作狂」路線！才剛拍完與朴炯植合作的《低谷醫生》，2024年1月將立刻投入新戲《來自地獄的法官》拍攝工作，不過讓粉絲們眼睛為之一亮的是，朴信惠這回居然挑戰演出「惡毒大反派」的狠毒法官，可說是邁出演戲生涯的一大步。

▲朴信惠《低谷醫生》再度尬上朴炯植。（圖／翻攝IG@jtbcdrama）

JTBC新劇《低谷醫生》由朴信惠、朴炯植攜手演出，講述兩名醫生迎來人生低谷，但卻在離職後成為屋塔房上的鄰居，彼此扶持、一起成長的感人羅曼史，而JTBC最新釋出的海報中，將兩人穿上高中制服的照片製成畢業紀念冊模樣，讓粉絲憶起《繼承者們》的車恩尚和趙明秀，只能說兩人合體的組合真的充滿回憶殺，太令人期待了！

朴信惠在《低谷醫生》中飾演患有「身心俱疲症候群」的麻醉科醫生「南荷娜」，在努力不懈考上醫生後，仍瘋狂的工作，當有一天意識到自己的無趣人生不能再這樣過下去之後，決定辭職並找尋新目標；而朴炯植飾演明星整形外科醫生「呂正宇」，卻在遭遇醫療事故後深陷人生泥沼，《低谷醫生》將於明年1／27於Netflix播出。

另外，朴信惠在拍完《低谷醫生》後，接著將投入新戲《來自地獄的法官》的拍攝，跨出演技生涯的一大步，挑戰飾演惡毒女主的殘忍法官「姜光娜」，講述一位對受害者的痛苦絲毫不會感到憐憫，而且會對加害者做出有利判決的問題法官，就在她可能要一輩子狠毒下去的時候，遇到了金宰英飾演的刑警「韓多溫」，並漸漸轉變性格，究竟是什麼力量讓狠毒問題女法官改變的？他們會譜出戀愛羅曼史嗎？種種疑問讓不少粉絲既興奮又期待。

▲朴信惠將飾演《來自地獄的法官》中的惡毒女法官。（圖／翻攝IG@ssinz7）