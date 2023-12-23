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不只滋養製菓！全台6間「草莓大福」搶吃　金桃家南台灣最頂

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實習記者施至真／綜合報導

草莓大福熱潮開跑！今天盤點全台6間草莓大福名店，甜點控們是不是早就手刀購買了呢？除了台北排隊名店滋養豆餡舖，Yamada山田麻糬製造所更推出聖誕節限定的「聖誕草莓生巧克力大福」，當然還有最頂的金桃家草莓大福，通通不能錯過。

草莓大福人氣推薦：滋養豆餡舖

台北大稻埕超人氣「滋養豆餡舖」草莓大福，你吃過了嗎！想要在官網訂購，手刀搶購還不夠，還要比誰的網速比較快，就連現場排隊都要在開店前就先去排隊，才吃得到。軟Q彈牙的麻糬外皮是以急速冷凍製成，搭配綿密的紅豆粒餡，糯米香結合甜蜜豆香，加上酸甜多汁的新鮮草莓，每一口都是幸福的滋味。

草莓大福人氣推薦：明月堂

老字號「明月堂」的草莓大福也是瘋搶清單！外皮薄嫩彈牙的秘訣是用糯米粉加水用蒸的方式製成，內裡包覆飽滿的紅豆餡，一口爆漿，再加入一整顆超大草莓，絕對是讓人難忘的美味。

草莓大福人氣推薦：Yamada山田麻糬製造所

新竹城隍廟附近的人氣Yamada山田麻糬製造所，除了販售經典Q彈小麻糬、紅豆大福、包裹冰淇淋的生乳酪大福，還推出聖誕節限定的「聖誕草莓生巧克力大福」。外層麻糬十分彈牙，內裡包裹生巧克力冰淇淋、最裡層再放入一顆香甜草莓，酸甜順口，光想像就讓人口水直流！

草莓大福人氣推薦：和日手作甜點

台中超夯手作甜點店「和日」，多款不同口味的草莓大福，讓人好想全部吃一遍，包括經典萬丹紅豆餡、抹茶慕斯內餡，還有最特別的巧克力融入生薑的奇妙組合，想要嚐鮮的朋友，除了經典草莓紅豆大福可以在官網下單之外，其他口味都是門市限定唷。

▲草莓大福。（圖／翻攝官網）

▲台中超夯手作甜點「和日大福」，門市限定抹茶口味太心動。（圖／翻攝@FB和日大福）

草莓大福人氣推薦：大王千金

來自嘉義的「大王千金」也有美味的草莓大福，超多特殊口味，保證絕對不會讓你吃膩。紅豆和純濃抹茶是絕不出錯的好味道，芋頭控也可以試試看芋頭草莓大福，但最讓人期待的是絲滑的玫瑰起司牛奶草莓大福，彷彿每一口都充滿驚喜。

草莓大福人氣推薦：金桃家草莓大福

來到甜滋滋的台南，也別錯過「金桃家草莓大福」，堪稱是草莓大福的頂端，把紅豆結合牛奶，製成紅豆牛奶餡，或是包裹奶油綠豆餡，濃郁巧克力製成的巧可餡更是螞蟻人的最愛！

▲草莓大福。（圖／翻攝官網）

▲南台灣最頂的金桃家草莓大福，怎麼能錯過。（圖／翻攝金桃家草莓大福官網）

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關鍵字：

草莓大福, 滋養豆餡舖, 滋養, 明月堂, Yamada, 山田麻糬製造所, 和日手作甜點, 大王千金, 金桃家草莓大福

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