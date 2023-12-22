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勞力士面盤長滿彩色泡泡　潘瑋柏、梅西撞錶也要搶一只

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▲▼ 潘瑋柏勞力士 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲潘瑋柏戴Tiffany Hardwear項鍊與勞力士慶典面盤設計的Oyster Perpetual 41腕錶。（圖／翻攝willpan23 IG）

記者陳雅韻／台北報導

男星潘瑋柏收藏無數名錶，當然沒錯過勞力士（Rolex）2023年話題錶款之一的「慶典」（Celebration）面盤Oyster Perpetual腕錶，品牌罕見超級繽紛的設計，跨越性別界線，男、女都能駕馭，潘瑋柏所戴的41毫米尺寸要價215,000元，恰好與足球界巨星梅西、退役NFL美式足球明星四分衛湯姆布雷迪（Tom Brady）撞了同款。

▲▼ 潘瑋柏勞力士 。（圖／翻攝ＩＧ）
▲勞力士Oyster Perpetual 41腕錶搭配綠松石藍色慶典圖案錶面，215,000元。（圖／翻攝勞力士官網）

勞力士Oyster Perpetual慶典圖案腕錶共有錶徑31、36與41毫米3種尺寸，面盤均以綠松石藍為底，於黑線勾勒的大小不一氣泡圈中填入糖果粉紅色、黃色、珊瑚紅色或綠色，重現2020年登場的漆面錶面明快色彩，予人年輕活潑的感受，呼應設計主題慶典的氛圍。

潘瑋柏秀勞力士新錶外，同時也搭配Tiffany & Co.熱賣的HardWear系列珠寶，他一次疊戴兩條項鍊，分別是定價約98,000元的HardWear漸層扣環純銀項鍊與2,505,000元的白K金漸層扣環鋪鑽項鍊，極具分量感，酷味十足。
 

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