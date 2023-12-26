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3歲娃戴18萬勞力士只看兩眼　DJ卡利寵兒炫富無極限

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▲▼DJ 卡利 。（圖／翻攝IG）

▲DJ卡利一家四口和樂融融，小兒子手腕上是勞力士熱門的慶典面盤錶款。（圖／翻攝djkhaled IG）

記者陳雅韻／台北報導

美國饒舌歌手DJ卡利（DJ Khaled）經常在IG分享華麗穿搭，所穿的服裝、鞋子與手腕上的錶款各個是一線品牌，他寵2個寶貝兒子更是不手軟，在自己11月26生日當天，竟送3歲么兒勞力士（Rolex）熱門的慶典面盤Oyster Perpetual 31腕錶，要價188,000元，不過此舉沒贏得太多正面讚賞，多數網友批評他炫富，要他想想以巴地區因戰事受苦的兒童。

▲▼DJ 卡利 。（圖／翻攝IG）

▲勞力士慶典面盤Oyster Perpetual 31腕錶，188,000元。（圖／翻攝勞力士官網）

DJ卡利在48歲生日當天，不僅自己開心慶生，連兒子也有禮物，對著兒子說：「今天是我生日，天天都是你們的生日！｣一邊拿出勞力士以綠松石藍為底，於黑線勾勒的大小不一氣泡圈中填入糖果粉紅色、黃色、珊瑚紅色或綠色的慶典面盤Oyster Perpetual 31腕錶，為3歲的么兒戴上。

▲▼DJ 卡利 。（圖／翻攝IG）

▲DJ卡利經常炫時尚行頭，穿LV球鞋、戴AP金錶。（圖／翻攝djkhaled IG）

小娃兒戴上188,000元的名錶有何反應？當然是好奇看幾眼，與爸爸拍完合照就跑走了，其中的價值與意義可能仍難以理解，網友對於DJ卡利的大手筆做法也感到困惑，一面倒批他炫富無極限。

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關鍵字：

DJ KHALED, 勞力士

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