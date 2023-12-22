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CELINE出1.4萬元絨毛玩具給狗玩！設計師拍毛小孩　視角超有愛

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▲CELINEtj寵物。（圖／品牌提供、翻攝官網）

▲CELINE創意總監Hedi Slimane掌鏡拍攝自己的愛犬Elvis。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 綜合報導

養小孩好還是養毛孩好？每個人想法不同，但寵物市場是新藍海卻是不爭的事實，奢侈品牌的寵物系列不斷考驗著奴才們的自制力，HERMES（愛馬仕）、LOUIS VUITTON、GUCCI、FENDI、PRADA等，都有滿滿的寵物商品，最近CELINE再放火，將經典TRIOMPHE標誌變成狗狗模樣的絨毛玩具可愛翻天，要價1.4萬元，還有牽繩、碗、提袋等等，無一不搔得人心癢難耐想出手。

▲CELINEtj寵物。（圖／品牌提供、翻攝官網）

▲長毛羊皮TRIOMPHE絨毛玩具，14,000元。

▲CELINEtj寵物。（圖／品牌提供、翻攝官網）

▲飾釘平滑小牛皮小型犬牽引繩，28,000元

▲CELINEtj寵物。（圖／品牌提供、翻攝官網）

▲豹紋印花狗袋69,000元、狗碗64,000元。

▲CELINEtj寵物。（圖／品牌提供、翻攝官網）

▲CELINEtj寵物。（圖／品牌提供、翻攝官網）

▲Hedi Slimane拍攝的寵物形象照，顯得可愛溫暖。

CELINE創意總監Hedi Slimane愛狗，去年（2022）CELINE首度推出寵物用品，BLACKPINK Lisa抱著Hedi的狗兒Elvis拍攝形象照，理所當然由Hedi掌鏡，今年的廣告由Elvis和其他狗狗們挑大樑，相較於Hedi攝影作品慣常的黑白、個性，毛孩的照片顯得俏皮溫暖，張張都是可愛的動作和表情，彷彿吐露出他的另一面。

這次CELINE端出的寵物配件不少，從必備的項圈、牽繩、碗，到外出時的背袋，絨毛玩具以長毛羊皮製成，還有可以成為家中陳設一部分的皮革墊、編織狗屋、毛毯等，簡單優雅的色調與造型，無論站在實用角度或展現生活品味，都值得投資，LV的寵物硬箱、GUCCI的寵物沙發、HERMES（愛馬仕）的狗睡墊等等也是相同道理，可以與居家裝潢結合不突兀，就看奴才們喜歡哪一款設計。

▲CELINEtj寵物。（圖／品牌提供、翻攝官網）

▲GUCCI的寵物沙發，讓毛小孩們有專屬的地方可以休息。（圖／翻攝官網，以下同）

▲CELINEtj寵物。（圖／品牌提供、翻攝官網）

▲CELINEtj寵物。（圖／品牌提供、翻攝官網）

▲GUCCI狗碗很有特色。

▲CELINEtj寵物。（圖／品牌提供、翻攝官網）
▲愛馬仕寵犬睡墊，154,900元。

▲CELINEtj寵物。（圖／品牌提供、翻攝官網）


▲愛馬仕狗狗用飛盤，7,600元。

台灣寵物經濟市場10年來增加了3倍，毛小孩是朋友更是家人，每天回到家有牠衝向你、追劇的時候在身邊陪著窩著，一天的疲憊都消失，這時再回頭看看這些寵物用品，是不是都想搬回家了啊？

▲CELINEtj寵物。（圖／品牌提供、翻攝官網）

▲LV狗狗外出包，119,000元。

▲CELINEtj寵物。（圖／品牌提供、翻攝官網）
▲LV寵物硬箱，1,110,000元。

▲CELINEtj寵物。（圖／品牌提供、翻攝官網）
▲PRADA水晶嵌飾麂皮寵物頸圈，21,500元。

▲CELINEtj寵物。（圖／品牌提供、翻攝官網）
▲PRADA尼龍狗胸帶，30,000元。

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▲李雪線上課程。（圖／攝）

關鍵字：

CELINE, 寵物, Hedi Slimane, Elvis

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