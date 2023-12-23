LIFE・經典／可被拆除與組裝的住宅　必要時跟居住者一起「搬家」

▲Circularity Cabin循環艙。（圖／翻攝日本areano官網）

記者蔡惠如／綜合報導

房屋與建築的可能性一直在改變，近期日本tyfa/Takaaki Fuji + Yuko Fuji建築設計與Areano公司推出的作品「Circularity Cabin循環艙」，正是因應都市更新、土地不斷變化的永續作品，該建築以可拆卸與組裝的概念設計，且使用市售的標準木材而非特製，讓居住者可以真正「把家搬走」，同時也兼顧永續的優點。

Circularity Cabin的設計概念源自於因應道路拓寬，建築物總是面臨被拆除的命運，不妨設計一個可以搬走或因應空間縮小而變化的建築，該建築本體強調是依市面上的標準規格木材而設計，意即只要到任一個類似像特力屋等的居家銷售中心，就可獲得蓋房的「原料」，而建築物內所有的木材都用螺絲固定，構建也是人力可以搬運的重量。

在這樣的情況下，住所成為一個可延展與縮小、且不需高超技巧就能自行搭建的「用品」，以因應未來可能的變化，而Circularity Cabin最大的魅力，在於即便是簡單可以搭建出的住所，內部空間仍充滿風情。

建築物內的頂窗跟側窗大量的引入光線，大面的側窗巧妙安排在一樓與二樓的中間，不但能為一樓帶來隱私，也能確保二樓的日照，而為了讓頂窗引入的光線最大化，最特別的是將二樓地板大膽採用百葉設計，以確保一樓空間能有足夠的光照，該地板也具有一定的抗震能力。

Circularity Cabin也獲得台北設計獎的「循環設計獎 Circular Design Award」與「評審團推薦獎 Judges’ Special Award」獎項，以能夠多元性、具方便性的建築設計，讓建築拆卸下來的質材，也能做另一種有效運用，能移動的特色，大大增加「再利用」的可能性，且兼具美感與實用的元素，這樣的概念也能應用在未來建築上。