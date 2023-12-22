DIKE推平價除蟎洗地吸塵器　乾濕拖除塵蟎3500元有找

▲台廠DIKE「淨速吸All in One 除蟎洗地吸塵器」。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

看準年底大掃除需求，台廠DIKE近期推出「淨速吸All in One 除蟎洗地吸塵器」，結合多款吸刷頭提供吸塵、濕拖、除蟎、洗地多功能，另配合扁嘴、軟管、毛刷配件，也能針對不同清潔情境使用，不需分別採購多款專門家電占空間，目前在集資平台嘖嘖開賣，售價3,490元起。

現代人居住空間有限，清潔家電也朝向多功能化發展，加上台灣民眾家中主要以木材、磁磚等硬地板為主，近年許多家電主打濕拖功能，連Dyson都推出專為亞洲使用者的濕拖配件，然而使用者仍有面臨機身過重、缺少置物空間的痛點。

台廠DIKE以致力打造最適合台灣消費者的美型、平價、多功能的生活家電產品為核心，近期推出結合無線手持乾溼吸塵器、專業拍打式除塵蟎刷頭、專業電動洗地刷頭的產品，號稱一機可搞定吸塵、濕拖、除蟎、洗地需求。

其搭載的專業拍打式除塵蟎刷頭，以高頻率雙重拍打震出深層髒污，再吸出深層倒鉤蟎蟲，加上紫外線殺菌；主機部分搭載30kpa瞬間吸力，能提供乾吸清潔；電動洗地刷頭搭載淨污分離水箱，500ml容量的淨水箱可連續清掃60坪空間，搭配LED觸控板操作、1.91公斤機身、最長50分鐘續航力，且濾網、集塵筒均可拆可水洗。

DIKE 淨速吸All in One 除蟎洗地吸塵器即日起於嘖嘖募資平台開放預購，標配款早鳥價3,490元、全配款早鳥價3,990元、旗艦款早鳥價5,990元。

▲LG結合空氣清淨機與茶几的產品PuriCare AeroFurniture新淨几在台推出。（圖／業者提供）

LG在台發表首款結合茶几用途的空氣清淨機「PuriCare AeroFurniture新淨几」，主打室內空間有限的小家庭，除了與茶几結合的設計之外，桌面還有無線充電板，下方則有氣氛照明燈，等同有4種用途，適用坪數為4坪，售價15,900元。

PuriCare AeroFurniture新淨几如茶几般的尺寸，除可提供置物，也能提供照明、無線充電功能，與家具結合的「減法設計」，不但可以擺在客廳，放在房間也很適合，其實此款結合家具的設計，家具品牌IKEA也曾推出，但不同的是LG本身為家電品牌，在空氣清淨機的功能上能更符合訴求。

該產品採用變頻馬達，耗電量僅28W，約等同一顆燈泡，另在睡眠模式下，其出風聲量僅21分貝，比圖書館還安靜，且可透過特定APP進行連線操控，包括調整燈光顏色與亮度、空氣清淨機操作與周邊偵測，都可以從遠端直接操控，濾網則由毛髮專用濾網、活性碳與HEPA13組成，提供紅、白、黃3種機身顏色，目前正式在台上市，售價15,900元。