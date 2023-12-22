張鈞甯同框高顏值表弟逛Molteni＆C　曝禁忌「別在床上吃東西」

記者鮑璿安／台中報導

義大利家居品牌 Molteni&C於台中開展台灣首間旗艦店，今（22日）邀請女星張鈞甯站台，她不僅在活動上大方認愛導演男友柯汶利，還透露品牌的代理商YC Group集團執行長Jimmy其實是她的表弟，因此張鈞甯特別返台出席活動力挺親人，想入手家具便開起玩笑Cue表弟給「親友價」。

▲張鈞甯與表弟YC Group集團的執行長Jimmy（右四）同框 。（圖／品牌提供）

▲ 張鈞甯理想的家居風格是簡約類型 。（圖／品牌提供）



張鈞甯透露自己對居家品味相當有要求，理想的家居風格是簡約類型，並且要有個人特色，她非常推薦品牌的沙發、床、地毯品項，「長時間接觸的家具一定要有舒適度，希望在家也很舒服」，張鈞甯更有自己的堅持，直言沒有換睡衣的話不會躺在床上，就連在床上吃東西也不行。張鈞甯在家最常待的地方是廚房，認為是維繫家人關係的重要場所，她也擁有屬於自己的小區域，在陽台搭配高腳椅享受獨處時光。





▲張鈞甯認為長時間接觸的家具一定要有舒適度 。（圖／品牌提供）

張鈞甯更在活動上大方聊另一半柯汶利，直言已經帶去見家長，媽媽很滿意他，笑說「有好消息會跟大家公佈」，張鈞甯更透露會觀察另一半的品味，看細節但是不會過分要求，甚至喊話要送他家具。





▲Molteni&C台灣台中旗艦店 。（圖／品牌提供）

Molteni&C創立逾90年，更造就出杜拜哈里發塔ARMANI酒店、威尼斯鳳凰劇院修復等經典鉅作，精品卡地亞（Cartier）也指名合作。現打造約200坪台灣台中旗艦店，搭配多元化模組的系統櫃及精緻家具，現任創意總監比利時建築師Vincent Van Duysen打造的系統櫃設計堪稱指標，以建築物般俐落完美結合、新穎廓形，展現日夜不同變化與情境，同時提供專屬訂製服務。





▲SHANG XIA以源自於宮廷的裝飾工藝「竹絲鑲嵌」融入家居 。（圖／品牌提供）

生活家居藝術品牌SHANG XIA以源自於宮廷的裝飾工藝「竹絲鑲嵌」融入家居，匠用清潤的長竹絲搭成底板，並以2毫米厚、3毫米寬的篾片，鋸出等距細榫，一面光潤、一面素樸，拼嵌成工整的幾何圖案作爲底紋，鑲嵌在高檔木料上。現採用精湛竹絲鑲嵌工藝，搭配溫潤而細膩的原竹，創作出雅緻的生活器具，成為一大看點。