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減肥想吃甜食又怕胖？營養師教3秘訣：飯後再買很重要

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▲▼ 減肥也能吃！營養師教吃甜食不發胖3秘訣。（圖／示意圖／達志影像）

▲營養師分享3秘訣，減肥時期也能吃甜食。

記者張毓容／台北報導　 圖／達志示意圖

減肥時除了運動，飲食控制也很重要，但難免就是會有特別想吃甜點、喝杯手搖飲的時候，吃了怕發胖、減肥破功，但不吃又好痛苦。營養師Tun就在小紅書上分享，減脂時想吃甜食是可以的，只要掌握好以下3大關鍵秘訣，滿足食慾又不怕發胖。

＃吃完飯後再買再吃

營養師指出，人在飢餓跟飽腹的狀態之下，對食物的慾望是不一樣的，吃完飯再去買的時候，可以避免被勾起強烈的食慾，這樣子就不容易看到什麼都想吃，什麼都想買。

▲▼ 減肥也能吃！營養師教吃甜食不發胖3秘訣。（圖／示意圖／達志影像）

＃不要為了貪便宜買大份的

很多食物大份的、大容量包裝會比較划算，但買大份的只會讓你吃下更多食物。就像洋芋片，可能一小包份量就夠你吃了，但因為大包的比較划算而改買大包，且自然而然地把整大包全部吃完，就讓無意識間就多攝取了更多份量。

▲▼ 減肥也能吃！營養師教吃甜食不發胖3秘訣。（圖／示意圖／達志影像）

＃只挑一種最想買的口味

不管是甜點或是零嘴，告訴自己「今天只挑最喜歡的一種口味，剩下的口味想吃的時候隨時都可以買。」營養師強調這一點很重要，一定要給自己足夠的安全感，而不是一味地暗示自己「我不可以吃這個」、「我以後可能吃不到了」，這樣反而容易暴飲暴食。

營養師也舉例，可能很多人都有類似經驗，某天上午你突然很想吃一塊蛋糕，但是你忍住了，到了中午你就開始尋找其他食物來代替沒吃到的蛋糕，比如吃幾片小餅乾，但吃完之後心裡依舊覺得很空虛，然後你又去吃了一點水果，但也沒得到滿足，接著又去尋找其他東西來吃。可是到了晚上，你還是心心念念想吃蛋糕，最後可能就把持不住，跑去買了一塊蛋糕來吃。

營養師解釋，這是因為當食慾得不滿足的時候，就容易讓人不斷尋找其他食物來代替，但我們始終無法從代替的食物中得到滿足，就會尋找更多的食物來代替，而這時候吃下的「代替食物」份量和熱量早已遠遠超過原先想吃的食物了。

▲▼ 減肥也能吃！營養師教吃甜食不發胖3秘訣。（圖／示意圖／達志影像）

營養師就總結，即使是奶茶、冰淇淋或是蛋糕等減肥、體重控制時要盡量避免的食物，如果當你特別想吃的時候就去買一點，份量別太大，然後細細的品嚐，感受食物帶來的幸福感，但切記不要邊吃邊懊惱「今天又要長胖了」、「我又控制不住自己了」，因為一塊蛋糕不會讓你長胖，每天都吃一塊才有可能。

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▲撩心術、美拍、減脂。（圖／ETStar學習雲）

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