營養師曝「加速肌膚衰老」的9種食物！愛喝飲料小心老得快

▲營養師提醒有些食物容易加速肌膚老化。

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖

女生都想永保年輕、老得慢一點，每天努力保養、花錢買抗老乳霜都不嫌累，但你知道嗎？吃錯食物可能讓你的抗老保養大打折扣！營養師谷傳玲就揭露9種會加速皮膚衰老的食物，有些對健康、維持身材也很不友好，建議盡量少吃或不吃。

＃紅肉

紅肉吃多會促進身體發炎，且紅肉也是糖化終產物含量較高的食材，建議一天別吃太多，像是涮火鍋的牛肉片一天吃3～4片就夠了。

＃含有添加糖的食物



像是蛋糕、甜甜圈等甜點和含糖飲料，會增加糖化終產物（AGEs）的產生，AGEs會讓膠原蛋白、彈性蛋白的結構改變，變得僵硬、失去彈性，沒辦法發揮讓皮膚飽滿有彈性的作用。

＃精製碳水



白米飯和白麵等精緻碳水吃多，也會增加AGEs的產生，建議可將一部分主食改為全穀物，主食中全穀物最好佔到1/3～1/2。

＃加工肉品



像是香腸、熱狗、鹹魚、燻雞等這類加工肉品比新鮮的紅肉還促進發炎，偶爾吃就好。

＃含有反式脂肪酸的食物



含有反式脂肪酸的食物同樣也會促進身體發炎，成分表裡有像是氫化植物油、人造奶油、起酥油、植物奶油、代可可脂、奶精等成分，代表含有反式脂肪酸，都要少吃或盡量別吃。

＃經燒烤、油炸、烘焙的食物



這類食物含有大量的AGEs，而以蒸、煮、燉等方式料理的食物產生的AGEs就很少，是更推薦的烹調方式。

＃高鹽食物

＃酒類

＃大量的咖啡



這三類食物都會讓皮膚脫水乾燥，建議平時要清淡飲食，能不喝酒就別喝，而每日的咖啡因要控制在400毫克以內，像是大杯美式咖啡喝2杯就會超標。

除了少吃以上會產生AGEs、加速肌膚衰老的食物外，谷傳玲也建議平時可多吃新鮮蔬果，蔬菜水果含有大量維生素、營養，能幫助抗氧化和抗發炎，建議每餐吃1～2個拳頭份量的蔬菜，每天吃2～3個拳頭的水果，且多選深色蔬果，抗氧化成分含量更多；還要多吃像是鮭魚、鯖魚、鱸魚、鱈魚、沙丁魚等富含DHA的魚類，每周至少吃2次，每次至少吃手掌大小的份量。此外，不吸菸、適量運動和維持充足睡眠，也能延緩身體和皮膚衰老，全都做到效果會更好。