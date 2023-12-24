fb ig video ETtoday search mobile

營養師曝「加速肌膚衰老」的9種食物！愛喝飲料小心老得快

>

▲▼ 營養師曝「加速皮膚衰老」9種食物。（圖／示意圖／達志影像）

▲營養師提醒有些食物容易加速肌膚老化。

記者張毓容／台北報導　圖／達志示意圖

女生都想永保年輕、老得慢一點，每天努力保養、花錢買抗老乳霜都不嫌累，但你知道嗎？吃錯食物可能讓你的抗老保養大打折扣！營養師谷傳玲就揭露9種會加速皮膚衰老的食物，有些對健康、維持身材也很不友好，建議盡量少吃或不吃。

＃紅肉

紅肉吃多會促進身體發炎，且紅肉也是糖化終產物含量較高的食材，建議一天別吃太多，像是涮火鍋的牛肉片一天吃3～4片就夠了。

▲▼ 營養師曝「加速皮膚衰老」9種食物。（圖／示意圖／達志影像）

＃含有添加糖的食物

像是蛋糕、甜甜圈等甜點和含糖飲料，會增加糖化終產物（AGEs）的產生，AGEs會讓膠原蛋白、彈性蛋白的結構改變，變得僵硬、失去彈性，沒辦法發揮讓皮膚飽滿有彈性的作用。

＃精製碳水

白米飯和白麵等精緻碳水吃多，也會增加AGEs的產生，建議可將一部分主食改為全穀物，主食中全穀物最好佔到1/3～1/2。

▲▼ 營養師曝「加速皮膚衰老」9種食物。（圖／示意圖／達志影像）

＃加工肉品

像是香腸、熱狗、鹹魚、燻雞等這類加工肉品比新鮮的紅肉還促進發炎，偶爾吃就好。

＃含有反式脂肪酸的食物

含有反式脂肪酸的食物同樣也會促進身體發炎，成分表裡有像是氫化植物油、人造奶油、起酥油、植物奶油、代可可脂、奶精等成分，代表含有反式脂肪酸，都要少吃或盡量別吃。

＃經燒烤、油炸、烘焙的食物

這類食物含有大量的AGEs，而以蒸、煮、燉等方式料理的食物產生的AGEs就很少，是更推薦的烹調方式。

▲▼ 營養師曝「加速皮膚衰老」9種食物。（圖／示意圖／達志影像）

＃高鹽食物
＃酒類
＃大量的咖啡

這三類食物都會讓皮膚脫水乾燥，建議平時要清淡飲食，能不喝酒就別喝，而每日的咖啡因要控制在400毫克以內，像是大杯美式咖啡喝2杯就會超標。

▲▼ 營養師曝「加速皮膚衰老」9種食物。（圖／示意圖／達志影像）

除了少吃以上會產生AGEs、加速肌膚衰老的食物外，谷傳玲也建議平時可多吃新鮮蔬果，蔬菜水果含有大量維生素、營養，能幫助抗氧化和抗發炎，建議每餐吃1～2個拳頭份量的蔬菜，每天吃2～3個拳頭的水果，且多選深色蔬果，抗氧化成分含量更多；還要多吃像是鮭魚、鯖魚、鱸魚、鱈魚、沙丁魚等富含DHA的魚類，每周至少吃2次，每次至少吃手掌大小的份量。此外，不吸菸、適量運動和維持充足睡眠，也能延緩身體和皮膚衰老，全都做到效果會更好。

►多吃顯年輕！營養師曝4類「天然雌激素食物」　延緩老化還防掉髮

►減肥想吃甜食又怕胖？營養師教3秘訣：飯後再買很重要

►腰間肥肉太難減？營養師教「簡單瘦肚」7秘訣：可多吃牛肉

 

《ETStar學習雲》開課了
想成為百萬直播主、美拍達人、釣蝦神人
或想深度學習AI實用技巧、社交撩心術
課程限時大優惠，立即結帳輸入折扣碼【fashioncar】再打9折

▲課程圖 。（圖／學習雲）

關鍵字：

保養, 護膚, 老化, 衰老, 抗老, 食物, 飲食, 營養師

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

台灣魯班鎖登BV形象照

台灣魯班鎖登BV形象照

CITIZEN綠面錶會分辨方位

CITIZEN綠面錶會分辨方位

Jessica首度公開5個助眠好物

Jessica首度公開5個助眠好物

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

ET Fashion

推薦閱讀

營養師曝「加速肌膚衰老」的9種食物！愛喝飲料小心老得快

營養師曝「加速肌膚衰老」的9種食物！愛喝飲料小心老得快

5部熱映電影大人小孩一起看！《旺卡》甜到心坎、《星願》陪跨年最夢幻

5部熱映電影大人小孩一起看！《旺卡》甜到心坎、《星願》陪跨年最夢幻

保養卡關難吸收？就讓「美容油」神助攻、加碼分享超實用4大用法

保養卡關難吸收？就讓「美容油」神助攻、加碼分享超實用4大用法

聖誕節吃大餐不怕胖！營養師：主食優先選海鮮、澱粉最後吃 勞力士面盤長滿彩色泡泡　潘瑋柏、梅西撞錶也要搶一只 好準！挑「3種動物」1分鐘測出「你在別人眼裡的樣子」 交往前觀察期最久星座Top 3 ！　第一名謹慎過了頭總把曖昧對象變朋友 「毛絨絨」漁夫帽、腋下包太療癒！冬日必備7單品保暖有型兼具 肌膚乾燥會卡粉？小紅書「底妝倒敍法」快學、讓你妝容超服貼 急凍9度抗寒5單品必收！UNIQLO C系列補貨快搶、H＆M毛茸帽時髦破表

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面