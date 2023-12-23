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趙露思、王安宇《神隱》8金句：好吃懶做，正是本仙君一生夢想

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記者鮑璿安／綜合報導

由大陸新生代演員趙露思、王安宇演出的古裝仙俠劇劇《神隱》開播，兩人的高顏值合作，CP感破表格外受矚目，劇情講述了水凝獸阿音（趙露思飾）遇上神力被封的真神之子古晉（王安宇飾），兩人共同走上尋找仙元之路，一路攜手成長的故事，當中的金句台詞也掀起討論！

▲▼ 神隱。（圖／翻攝自神隱微博）

▲由大陸新生代演員趙露思（右）、王安宇演出的古裝仙俠劇劇《神隱》。（圖／翻攝自神隱微博，以下同）

1. 你天生就是王者，怎知他人的苦處？

2. 那我想好了，我不要一降世便做鳳皇，我要去遊歷四方，品人生八苦，然後再回來，公平與族人競爭鳳皇之位。

3. 我要找一個品格優良，樣貌絕佳仙骨卓越的仙君，並且要無條件支持我孕育水凝獸的仙君來做我的仙侶，這才是重中之重的嘛。

▲▼ 神隱。（圖／翻攝自神隱微博）

4. 好吃懶做，正是本仙君一生夢想。

5. 妖界的人不一定都是壞人，仙族的人也不一定都是好人，一切善惡，都要以人心定論。

6. 若是做了神仙，尊貴卑賤可都是天定的，還有那些男仙君，一個個攀比家世，好比家世就是一切。以後我的婚事，我要自己做主，你們誰都不能安排我。

▲▼ 神隱。（圖／翻攝自神隱微博）

7. 好像就是身上這樣的壓力越大，就越沒有辦法好好地活出自己。

8. 若我的神力救不了她，便用我的神元救她。

 

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關鍵字：

趙露思, 王安宇, 古裝劇, 神隱

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