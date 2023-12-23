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日無印良品爆紅「白巧克力蘋果乾」零食！　絕配組合酸甜口感掀討論

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記者鮑璿安／台北報導

無印良品（MUJI）經常有不少隱藏版零食等待大家發現，最近日本無印良品爆紅的一款「白巧克力蘋果乾」（しみこみチョコ りんご），據說已經成為熱門的伴手禮清單新選擇，酸甜口感讓人一口就停不下來。

▲▼ 日本無印 。（圖／翻攝自日本無印官網）

▲▼ 日本無印 。（圖／翻攝自日本無印官網）

▲日本無印良品年末新品「白巧克力蘋果乾」 。（圖／翻攝自日本無印官網）

日本無印良品年末帶來新品「白巧克力蘋果乾」，官網指出是選用來自青森縣的蘋果經過冷凍乾燥之後，並浸泡在濃郁可口的白巧克力之中。 因此口味具有蘋果的酸味香氣以及巧克力的甜味，爽脆又不膩口，中和之下帶來的絕配口感讓人一吃便愛上。

就有日本網友在推特上分享並大力推薦，因此掀起討論，這款「白巧克力蘋果乾」每塊皆是方便入口的大小，還保留原始紅色的蘋果皮。一包是45公克，售價490日圓（約台幣104元），價格雖然稱不上親民，但也成為特色零食，正好前去日本遊玩的民眾不妨試試。

▲▼ 東京banana 。（圖／翻攝自產品官網）

▲東京芭娜娜（TOKYO BANANA）又有話題新品推出了，這次主角是大人小孩都喜歡的米奇 。（圖／翻攝自產品官網）

此外，日本的東京芭娜娜帶來聖誕與新年全新禮盒，聯手迪士尼推出「米奇焦糖蛋糕」，在標誌性的軟糯蛋糕上藏入5種不同的米奇人物肖像以及一款可愛米妮，讓人捨不得入口，而內餡口味更是升級成為雙重享受，焦糖與奶油綿密夾心香氣十足，簡直是螞蟻人的最愛。

▲▼Bic Camera優惠券。即日起至2023年12月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

▲即日起至2023年12月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供） 

關鍵字：

日本, 無印良品, MUJI, 白巧克力, 蘋果乾

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