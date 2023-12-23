交往前觀察期最久星座Top 3 ！　第一名謹慎過了頭總把曖昧對象變朋友





▲交往前觀察期最久星座Top 3 。（示意圖／翻攝自TVN IG）

記者鮑璿安／綜合報導

每個人對於戀愛的節奏都不一樣，有些人享受單身，更會好好觀察眼前的對象，直到自己完完全全滿意後才可能有進展，以下就揭曉「交往前觀察期最久星座Top 3」，完全不可能被愛情蒙蔽雙眼，因為他們比誰都清醒。

Top3 雙子座

雙子座的個性開朗大方，談戀愛對他們而言，更像是無形的枷鎖，需要被另一半束縛著，甚至必須拋棄自己的異性好友，限制外出場所，所有行程都要報備。這樣的戀愛不是雙子想要的，應該說等到適合的另一半出現之前，他們寧願自由自在的享受著單身，所以與其說觀察對方，不如說是拖延時間。

Top 2 處女座

處女座擅長用精明幹練包裝自己脆弱的一面，其實他們很害怕面對失敗，特別是感情，因為唯獨愛情是他們拿不準的，不是努力就有回報。一旦處女座的空窗期久了，慢慢對於這種安逸感受上癮，同時也會認為另一半要足夠優秀，兩個人要越變越好才是愛情的根本。

射手座異性緣極佳，看似愛玩其實非常傳統，對於交往這種慎重的事情通常會考慮很久，有時候追著追著，錯過了怦然心動的最佳時機，好好的曖昧也變成哥們。再加上他們要求比較高，認為朋友才是最長久的，沒有十足的把握不會出手，典型熱愛單身，覺得單身更美好。