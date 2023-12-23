聖誕節吃大餐不怕胖！營養師：主食優先選海鮮、澱粉最後吃

▲主餐挑牛排的話，優先選菲力。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

聖誕節即將到來，想必不少人都會約上三五好友吃個聖誕大餐慶祝吧！但是小心聖誕大餐吃過頭，不小心就胖了2公斤，營養師高敏敏教你跟著營養師正確吃，讓你血糖平穩、不易囤積，同時又有飽足感！

#先吃菜再吃肉、再吃澱粉類

營養師高敏敏提醒，因為蔬果豐富的膳食纖維跟植化素、營養素可以增加飽足感、幫助消化也墊個胃。

#肉類優先選擇低脂肉類

想吃肉類的話，建議以海鮮為優先，因為海鮮類的油脂跟飽和脂肪比牛排紅肉類低，若要吃牛排，可選擇菲力牛排，雞肉的話可選雞胸肉，以豬肉里肌肉取培根，熱量和油脂都較低。

#湯類選清湯、醬料少沾取

聖誕大餐通常都少不了湯品，湯類可以以清湯為主，少喝含有勾芡的湯品，另外沙拉醬、番茄醬、蜂蜜芥末、美乃滋、沙茶醬熱量驚人，盡量少碰，建議多品嚐食物原味，若真的要挑沾醬，可以選擇和風、油醋、橄欖油等，甜食及飲料以少糖、無糖為主，挑選黑咖啡、綠茶、紅茶，不加奶精、無糖，降低糖分油脂熱量的攝取。

#酒精攝取量也要特別注意

女性建議一天酒精攝取量不超過1份、男性則是不超過2份，營養師高敏敏解釋，一個酒精當量=15g酒精=105大卡，相當於啤酒375c.c.、水果酒150c.c.、紅酒110c.c.、烈酒30-40c.c.。

#烹調方式以水煮、烘烤為主

另外烹調方式以清蒸水煮為主，油煎乾煎也比焗烤或油炸相對健康，不想吃進過多熱量，擇食很重要，如果是一起在家料理，盡量清蒸、水煮、烘烤的比較健康，並多搭配蔬菜。