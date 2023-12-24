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保養卡關難吸收？就讓「美容油」神助攻、加碼分享超實用4大用法

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▲▼保養卡關難吸收？就讓「美容油」神助攻 。（圖／品牌提供）

▲打破對油等於黏膩的刻板印象，新一代美容油質地輕盈好吸收。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

換季時，肌膚的吸收力往往會下滑，保濕產品似乎吃不進肌膚，這時您需要一款好的美容油來當作前導精華，優質保養油的分子較小，能幫助提升肌膚的吸收力，讓換季肌膚乾燥遠離你，肌膚隨時柔嫩亮！

▲▼保養卡關難吸收？就讓「美容油」神助攻 。（圖／品牌提供）

▲BIO UP科美研 黃金微藻璀璨活膚油，30ml，3,680元。

嚴選源自法國布列塔尼珍貴純淨微藻，並以法國尖端超臨界流體萃取技術，濃縮黃金微藻活膚能量，協助延緩老化跡象。添加5大植物精華油-非洲馬魯拉果油、法國紅花籽油、西班牙葵花籽油、日本荷荷芭油、埃及天竺葵精油等，以油養膚讓保養超有感。，

▲▼保養卡關難吸收？就讓「美容油」神助攻 。（圖／品牌提供）

▲Guerlain 皇家蜂王乳平衡油 金燦蜂年限定版，50ml，5,500元。

明星商品皇家蜂王乳平衡油3G穿上奢華喜氣感十足的金色外衣，推出「皇家蜂王乳平衡油 金燦蜂年限定版」，結合了多種頂尖蜂蜜產物以及嬌蘭研發的特殊質地，輕盈如水、豐潤如油，提供絕佳的肌膚修護能力。蘊含高比例自然來源成分，配方融合了多種奢華珍貴蜜蜂產物的功效。

▲▼保養卡關難吸收？就讓「美容油」神助攻 。（圖／品牌提供）

▲INIKA Organic 全效植萃滋養果油，30ml，2,390元。

100%天然植萃成分，94%有機認證，由山茶花油、石榴籽油、酪梨油、月見草油、红花籽油等18種具舒緩和修護功效的天然植物精華完美融合，豐富強大的抗老成分，能預防衰老現象，富含維生素A，E，K和Omega-3、6、9脂肪酸，滋養肌膚健康。

還不知道如何用美容油？只需自然而然加入日常保養程序之中，超實用的4大用法如下：

1.舒緩潤膚法使用2~3滴活膚油於掌心，對拍雙手後先嗅吸精油香氣放鬆，再將活膚油均勻塗抹按摩至吸收。

2.居家油敷SPA：取一滴管活膚油於掌心對於雙手，將活膚油均勻塗膜於全臉後，敷上面膜，於15分鐘後洗淨，宛如敷上高級滋潤面膜，在家享受油敷SPA。

3.滋養力PLUS：混入平時使用的美容保養品如乳霜、粉底液加強冬天滋養力，特別乾澀的身體部位，如肘、膝關節也都可以在身體乳2滴加強潤澤。

4.頂級護髮油：頭髮染燙後的乾澀困擾，只要在手心滴上3~5滴活膚油塗抹於髮尾，最後再將手上的餘油輕輕撫平髮絲表面，形同為秀髮擦上頂級護髮精油，輕鬆擁有柔順不毛躁的好髮質。

關鍵字：

美容油, 秋冬, 混用, 多用途

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