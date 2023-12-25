5款必買超強面膜新品！香奈兒、La Prairie「1+1居家醫美組」被搶翻

記者張毓容／綜合報導 圖／品牌提供

面膜絕對是保養控們不可或缺的養膚好幫手，不論是片狀、霜狀或凝膠質地的面膜，都擁有能為肌膚快速改善狀態、「進補」的作用，而且從保濕、清潔、美白到抗老各種功能都有。近期就有幾款超強功能的面膜新作登場，像是La Prairie就推出「1+1」頂級抗老面膜組，在家就能體驗到非侵入式居家醫美護理，還沒上市就被瘋狂預購；而香奈兒也推出創新果酸配方凝凍面膜，能溫和去除老廢角質、細緻肌膚，堪稱「嫩膚神器」。

▲La Prairie 鉑金臻稀注顏面膜組，20ml + 0.7ml x 12，NT$55,200。



La Prairie最頂級奢華系列「鉑金臻稀系列」重磅推出全新注顏面膜組，以高分子注顏萃搭配鉑金面膜，打造創新的非侵入式居家醫美頂級抗老護理。內含12支單劑量針管包裝，每支蘊含精準配量的超濃縮膠原蛋白以及高分子玻尿酸，精準快速注入激活能量直達肌底，再使用鉑金活膚面膜封存激活，由內而外強化肌膚屏障，使肌膚水潤澎彈、撫紋緊緻，改善老化跡象，還沒上市就已被眾多VVIP瘋搶預購。

▲CHANEL 1號紅色山茶花活能面膜，50g，NT$3,480。



香奈兒「1號紅色山茶花系列」推出創新果酸配方凝凍面膜，首次於面膜配方結合高效的木槿花酸萃取，並運用精密技術萃取兩種天然果酸（AHA）成分，能溫和去除肌膚老廢角質，搭配紅色山茶花活能萃取，使肌膚煥發活力，膚觸更柔滑細緻，綻放年輕光采，堪稱新一代「嫩膚神器」。

▲L:a Bruket 300光采水潤面膜，50ml，NT$2,600。



結合益生元、益生菌與後生元，能豐潤同時保護肌膚的晚安面膜，輕盈好吸收的乳霜質地，添加神經醯胺、玻尿酸和富含omega-6的燕麥脂，能改善肌膚缺水、暗沉問題，維持肌膚屏障功能與鎖水力，可取代乳霜作為最後一道保養步驟。

▲東森自然美 BIO UP日本黃金麴酒粕微脂面膜，25ml x 5片，NT$1,680。



BIO UP日本黃金麴酒粕微脂面膜以清酒粕美肌成分結合專利成分HS2超進化激彈因子，並搭配親膚的海藻纖維面膜布，讓每一滴精華能緊密貼合肌膚，「微脂囊凝縮精華」濃縮各種活性精華成分，能為肌膚補水保濕、澎彈緊緻、勻亮嫩白，一片三效更縮時保養。

▲MEDITHERAPY 金絲抗老緊緻拉提面膜，90g，NT$792。



金絲抗老緊緻拉提面膜是一款可撕式晚安面膜，其富含高濃度膠原蛋白以及頂級抗老成分－82.5%液態黃金，敷上臉後會形成滿滿緊緻感的半固體成膜狀態，可透過聚集力緊緻臉部線條外，更可防止水分蒸發，形成雙重保濕效果，在家也能體驗如同專業SPA保養般舒適有效的頂級抗老保養。