營養師：早晨建議空腹吃「6種食物」、讓你體重掉最快

▲早上一杯溫水促進腸胃蠕動，啟動身體新陳代謝。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

每次積極瘦身後，只要稍不留意體重就反彈回來？營養師張張在《小紅書》分享早晨空腹吃5種食物，體重能掉最快，而且沒有反彈，她強調吃對早餐能激發一整天的新陳代謝、加快脂肪燃燒，想成功減重的你，絕對要記下來！

#空腹喝200ml以上的溫開水

不少女星早上起床都會喝一杯溫水，溫水的效用能幫助溫潤腸胃且喚醒消化系統，告訴身體要快點上工了，讓新陳代謝加速啟動。

#補充優質蛋白質

想要瘦身，每天的優質蛋白質不能少，營養師建議每天要吃兩顆全蛋搭配一杯無糖豆漿，無糖豆漿也可替換成無糖優格或是一杯全脂鮮奶也可以。

#早餐一定要吃碳水

減重時早餐別忘了碳水化合物，澱粉類是一定要吃的，像是地瓜、馬鈴薯、麥片、燕麥片等低GI主食都是好選擇。

#補充維生素、礦物質

營養師建議水果和蔬菜二選一 ，像是可嗲配兩三根黃瓜或是一把草莓、藍莓或小番茄都可以，讓身體補充維生素和礦物質。

#補充優質脂肪

最後也強調，不少人在減重時對脂肪趨之若鶩，但其實補充優質脂肪對身體是有益處的，因為沒有優質脂肪的參與，以上這些食物都很難被身體吸收，而優質脂肪建議可以從酪梨、鮭魚、核桃、杏仁、橄欖油或純巧克力下手都不錯。