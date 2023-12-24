信義誠品今晚熄燈！牆壁見「便利貼海」道別　粉絲不捨：期待再相見

▲許多民眾用留下便利貼。（圖／翻攝自Facebook／誠品書店 eslite bookstore，下同）



文／中央社

台北誠品信義店平安夜熄燈，今天湧入許多民眾留言道別，有還在嬰兒車就認識誠品、年齡比它小的小學生，與習慣夜班結束來閱讀的工作者，還有從香港、南京來台灣念書的情侶檔。

誠品信義店因租約到期，將於今晚10時30分正式熄燈，結束18年營業。24小時書店將3度傳承，由松菸店接棒。

在信義誠品3樓設置的「信義18年回顧展」便利貼牆，吸引大批民眾參與，寫下對信義誠品的不捨：「謝謝陪我長大的信義誠品，希望自己在未來（沒辦法再來這裡的未來），依舊能好好長大」、「比我還老的誠品，謝謝你給我所有最珍貴、最美好的回憶，雖然書很貴但我還是買了很多」、「謝謝誠品信義店，陪伴我所有煩惱睡不著的夜晚，期待再相見」。

住在新北汐止的曹先生一家四口就特別來拍照留念。曹太太告訴中央社記者，兩個女兒還在坐嬰兒車時，就會推著她們逛書店，後來孩子長大、到台北市區念書，放學後也常到信義誠品看書，養成熱愛閱讀的習慣，現在她們已分別12歲、9歲，誠品幾乎是女兒童年的一部分。

「今天就是為了女兒來。」曹太太惋惜表示，女兒很喜歡在信義誠品拍照給家人，分享她們在看什麼書，「幾乎每年都有留下一些紀錄，女兒會覺得有些可惜，好像有東西失去了」。

而從桃園北上工作1年的呂小姐難忘信義誠品寧靜的書香夜晚，由於在書店附近工作，她每周幾乎都會到訪2、3次，尤其值夜班結束後喜歡來閱讀放鬆。呂小姐最長紀錄，曾從凌晨0時看書到清晨4、5時，透露她有個秘密閱讀角落，在逃生出口附近還能看窗外夜景，慶幸下一間24小時書店是距離不遠的松菸店。

來自南京和香港的情侶檔周先生和陳小姐則感性表示，「這裡是有回憶的地方」。兩人來台灣念書前曾到誠品觀光，是他們很喜歡的景點。周先生更分享，信義誠品就是他造訪的第一間誠品書店，兩人後來常到此約會。特別的是，3年前他們曾見證敦南誠品熄燈，如今再送別第2間誠品有些惋惜。