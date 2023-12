誠品信義10點半正式熄燈湧8萬人潮　吳旻潔：「心情有點複雜」

▲誠品信義今熄燈,誠品生活董事長吳旻潔坦言心情很複雜。(圖/記者湯興漢攝/資料照)

記者蔡惠如/台北報導

誠品信義店今(12/24)迎來最後營業日,在晚上10:30後將熄燈,正式退出信義計畫區商圈,預估光今天信義店就湧入8萬人次「説再見」,整個周末也破15萬人次想要跟信義店做最後告別,誠品董事長吳旻潔下午也現身店內,感性表示:「心情有點複雜,希望誠品是青春事業,跟大家一起青春下去。」

歷經18年的佇立,誠品信義店也在今天正式退出信義計畫區的百貨群,信義計畫區最大的中文書店即將離席,連台北101今晚都在外牆打出「再見!信義誠品!24小時的圖書館,台北城的文化記憶!」也彰顯該賣場在信義計畫區的特別之處。

▲101大樓今點燈打字,內容為「再見!信義誠品!」。(圖/記者周宸亘攝)

吳旻潔下午也現身館內做最後一次的巡禮,心情複雜,表示對明年景氣沒有很看好,世界局勢變數多,每一步走的要更穩健,今年營收超過220億元,明年約可成長10%到15%,有機會轉虧為盈,24小時書店將轉至松菸店繼續,松菸店經過大幅改裝,預計明年營收應可成長30%至40%,台中480預計明年3月正式開幕,第四季則有南台最大的誠品碳佐麻里誠品即將開幕,也令人期待。

▲與信義誠品說再見的便利貼,以及等候進店的人潮。(圖/翻攝自Facebook/誠品書店 eslite bookstore)

而台北101大樓外牆今天也破天荒地針對誠品在外牆打字,從晚上10點至晚上11點,將於101外牆看到「再見!信義誠品!24小時的圖書館,台北城的文化記憶,青春奮發初心不滅,閱讀自己擁抱世界,Culture - The best we can be. Farewell eslite Xinyi!」字樣。

誠品退出信義計畫區,也有百貨業界人員覺得不捨,表示其實誠品在該區域的百貨群,提供了另一種購物選擇,無論是書店或是選品,也確實做出差異之處,但在競爭激烈、強調坪效的賣場內,業績數字是相當現實的。而預計誠品在熄燈後,在明年將由統一接手營運新百貨「Dream Plaza」,預計2025年正式開幕。