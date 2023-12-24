誠品信義10點半正式熄燈湧8萬人潮　吳旻潔：「心情有點複雜」

▲誠品信義今熄燈，誠品生活董事長吳旻潔坦言心情很複雜。（圖／記者湯興漢攝／資料照）

記者蔡惠如／台北報導

誠品信義店今（12／24）迎來最後營業日，在晚上10：30後將熄燈，正式退出信義計畫區商圈，預估光今天信義店就湧入8萬人次「説再見」，整個周末也破15萬人次想要跟信義店做最後告別，誠品董事長吳旻潔下午也現身店內，感性表示：「心情有點複雜，希望誠品是青春事業，跟大家一起青春下去。」

歷經18年的佇立，誠品信義店也在今天正式退出信義計畫區的百貨群，信義計畫區最大的中文書店即將離席，連台北101今晚都在外牆打出「再見！信義誠品！24小時的圖書館，台北城的文化記憶！」也彰顯該賣場在信義計畫區的特別之處。

▲101大樓今點燈打字，內容為「再見！信義誠品！」。（圖／記者周宸亘攝）

吳旻潔下午也現身館內做最後一次的巡禮，心情複雜，表示對明年景氣沒有很看好，世界局勢變數多，每一步走的要更穩健，今年營收超過220億元，明年約可成長10%到15％，有機會轉虧為盈，24小時書店將轉至松菸店繼續，松菸店經過大幅改裝，預計明年營收應可成長30%至40%，台中480預計明年3月正式開幕，第四季則有南台最大的誠品碳佐麻里誠品即將開幕，也令人期待。

▲與信義誠品說再見的便利貼，以及等候進店的人潮。（圖／翻攝自Facebook／誠品書店 eslite bookstore）

而台北101大樓外牆今天也破天荒地針對誠品在外牆打字，從晚上10點至晚上11點，將於101外牆看到「再見！信義誠品！24小時的圖書館，台北城的文化記憶，青春奮發初心不滅，閱讀自己擁抱世界，Culture - The best we can be. Farewell eslite Xinyi!」字樣。

誠品退出信義計畫區，也有百貨業界人員覺得不捨，表示其實誠品在該區域的百貨群，提供了另一種購物選擇，無論是書店或是選品，也確實做出差異之處，但在競爭激烈、強調坪效的賣場內，業績數字是相當現實的。而預計誠品在熄燈後，在明年將由統一接手營運新百貨「Dream Plaza」，預計2025年正式開幕。