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52歲范文芳凍齡羨煞人　首度公開6個變美小習慣

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▲▼范文芳6個變美習慣。（圖／翻攝自小紅書/范文芳）

▲范文芳狀態好到不科學。（圖／翻攝自小紅書/范文芳，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

52歲女星范文芳駐顏有術，外貌好似30多歲，她分享隨著年紀的增長，自己更開始留意一些能夠讓自己加分的小秘訣，不少人問她要怎麼做才能像她一樣？她大方公開自己的6個變美小習慣，跟著做你也能走在「凍齡」的路上。

▲▼范文芳6個變美習慣。（圖／翻攝自小紅書/范文芳）

#每天運動30分鐘

她分享每天都會運動30分鐘以上，運動到身體微微發熱，到有一點冒汗程度就可以了，像是她堅持練習背部肌肉，每天都會做TABATA，因為肌肉是連在一起的，只要駝背整個背部肌肉都被拉緊，但若是背挺起來，整個肩頸就會跟著鬆開，整個人的儀態都會變得很好。

▲▼范文芳6個變美習慣。（圖／翻攝自小紅書/范文芳）

#面部瑜珈幫助抗老逆齡

每天塗完乳霜以後，會做一些簡單的按摩幫助拉提臉部肌肉，首先用手輕輕放在臉上以中指為準，沿著顴骨下方打小圈圈，接著用手指撥動法令紋，隻手輕輕撐起臉部，另一隻手從鼻翼到耳弓方向，沿著顴骨下方輕輕撥動肌膚，最後用手指按壓全部位置打圈圈，沿著顴骨方向向上推，你會發現整個臉部都被拉提了。

#避免側睡

睡覺姿勢也要留意，最好就是仰躺乖乖地睡，盡量避免側睡，以免會生成法令紋。

#不要用嘴呼吸

很多研究指出，長期用嘴呼吸，面部骨骼都會改變，用嘴呼吸會使得嘴向外凸出。

#一定要躺著敷面膜

坐著敷面膜容易因為面膜的重量，將臉部肌肉往下方拉扯，建議躺著敷面膜，精華更容易滲入肌膚，更容易被吸收。

#不翹二郎腿

長期翹二郎腿容易導致脊椎側彎，整個人的儀態會變差。

關鍵字：

范文芳, 凍齡, 變美

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