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誠品信義10點半燈滅數千人見證　齊喊「誠品信義晚安」

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▲▼誠品信義將於平安夜晚上10點熄燈 。（圖／記者李毓康攝）

▲誠品信義於平安夜晚上10點半正式熄燈，人潮爆滿。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡惠如／台北報導

今天是平安夜，也是經營了18年的誠品信義店的最後營業日，人潮從倒數一周前開始增長，到今12／24單天迎來8萬人次做最後巡禮，破誠品紀錄，直到晚上10點15分誠品董事長率領經營團隊主管登台，陪伴信義店走向最後的15分鐘，店外廣場滿滿人潮，幾乎站到馬路邊緣，熄燈當下數千人一同向誠品信義店齊說「晚安」，代表信義店畫上句點，道別完後民眾靜靜散去，場面平靜帶點溫馨。

▲誠品信義店熄燈。（圖／記者蔡惠如攝）

▲誠品信義店熄燈，正式退出信義計畫區。（圖／記者蔡惠如攝）

誠品信義店立足信義計畫區百貨群18年，留下不少人青春與生活的回憶片段，在誠品敦南店熄燈後，也接手24小時書店任務，而2024年面臨租約到期，續約無望的情況下，24小時書店再由松菸店接棒，誠品賣場正式退出這個百貨密度最高的戰場。

▲▼誠品信義於平安夜晚上10點熄燈。（圖／記者李毓康攝）

▲誠品信義將於平安夜晚上10點熄燈。（圖／記者李毓康攝）

▲誠品信義最後一天營業日，擠進8萬人潮說再見。（圖／記者李毓康攝）

最後一日賣場空間湧進大量人潮，有趣的是書店雖然行動空間變得侷促，卻未有兵慌馬亂的氣氛，大部分的民眾都彷彿是來沉澱，掌握屬於自己回憶的最後片刻，用自我的方式與之告別。誠品仍以自己的特長，使用藝文與音樂活動，號召民眾留下熄燈回憶。

▲誠品信義店熄燈。（圖／記者蔡惠如攝）

▲誠品信義店熄燈，晚上10點人潮滿到馬路。（圖／記者蔡惠如攝）

而時間到晚間10點左右，信義計畫區有不少民眾朝向誠品走去，在信義店前的馬路十字路口，都匯集不少人潮，尤其在信義店外廣場，更擠得水泄不通，不少人默默的等待熄燈，場面相當平靜，直到最後在場的人一起倒數，靜靜看著信義店正式熄燈，熄燈後有不少人拍照留念打卡，人潮也靜靜散去，有人高呼「誠品再見！」似乎是熄燈之後唯一的激情一刻。

▲▼ 誠品信義將於平安夜晚上10點熄燈，董事長吳旻潔與經營團隊上台見證熄燈一刻。（圖／記者李毓康攝）

▲誠品董事長吳旻潔與民眾一起倒數，並感謝消費者支持。（圖／記者李毓康攝）

住松山區的齊先生說：「在一周前就天天來逛，從小到大對這間誠品感情最深，今天來跟它說再見，雖然還有松菸店，但跟信義店比起來還是不太一樣。」民眾黃小姐表示，時常跟朋友約在這裡吃飯，它就像個老朋友，聽到它要關覺得很捨不得。」

關鍵字：

信義誠品, 誠品信義, 最後營業日, 收攤

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