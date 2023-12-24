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手腳冰冷氣色差？5個「補氣血方法」快學　不花你一毛錢！

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▲▼手腳冰冷氣色差？5個補氣血方法快學 。（圖／Unsplash）

▲睡覺穿襪子不僅可以保暖，更能進一步提升氣血循環。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

近日氣溫大幅降低，別說在室外，就算在家裡也覺得冷，你是不是常有手腳冰涼、氣色不好的毛病呢？如果有以上狀況，代表你的氣血不足，這時候好好養身體才是真的，教你不用花大錢，就從改變自己的生活習慣做起吧！

#睡覺可以穿襪子

睡覺穿襪子是很好的保暖方法之一，穿襪子睡覺可以降低寒氣從腳底進入身體的風險，幫助提升足部溫度，也就進一步加強體內氣血循環。

▲▼手腳冰冷氣色差？5個補氣血方法快學 。（圖／Unsplash）

#多吃蛋白質和鐵

補氣首要就是要補血，而蛋白質和鐵能幫助加快造血，含鐵食物像是海帶、黑芝麻、黑木耳，高蛋白質建議從奶類、豆類、魚類下手。

#睡前多泡腳

泡腳可以改善足部的血液循環，所以每次泡腳完畢，不只覺得足部溫暖，整個人也都有精神了起來。

▲▼手腳冰冷氣色差？5個補氣血方法快學 。（圖／Unsplash）

#絕對不熬夜

充足的睡眠是身體最好的補品，每天晚上11點之前入睡，堅持睡滿8小時，有利於肝臟細胞修復，有效幫助造血功能。

#少吃寒涼食物

即便天氣已轉涼，還是不少人習慣喝冰飲或是一些寒涼的食物，其實偏寒的食物就中醫觀點來看，不利於脾胃的吸收與消化，進一步影響氣血的生成，若本身就已經氣虛，會讓狀況進一步加重。

關鍵字：

補氣, 補氣血, 生活習慣

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