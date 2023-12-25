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《小紅書》超準心測！從「吃菜順序」秒測你的擇偶觀

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記者曾怡嘉／綜合報導

你挑選另一半的條件是什麼呢？《小紅書》近來有個很準的心理測驗，只要從你吃菜的順序就能看出你的擇偶觀，看看你的答案準不準？

#你到餐廳吃飯，服務生一口氣把你點的套餐一起上完，如果拋開前菜、主餐、甜點順序的既定原則，你會從哪一道先吃起呢？

▲▼從「吃菜順序」秒測你的擇偶觀。（圖／翻攝自小紅書）

▲（圖／翻攝自小紅書）

A.主食

B.肉類

C.湯類

D.沙拉

E.甜點


挑選A的你

你挑選另一半首重對方的經濟能力，對你來說，挑選愛情一定要挑個能讓自己安心的對象，不夠積極又不想努力的人，一開始就會被你刷掉。

挑選B的你

你對於另一半的外表十分重視，個子不高不行、不是濃眉大眼的也不行，你喜歡的是當她帶你出門，會讓你走路有風的那種優越感。

挑選C的你

湯搭配得宜會讓整個套餐加分，所以你希望的另一半是個博學多聞的金頭腦，當你遇到麻煩時幫你解惑、甚至幫忙你解決，給你滿滿安全感。

挑選D的你

先吃沙拉想必是非常注重健康管理，選擇沙拉意味著你較傾心於包容力高的男性，不管無理取鬧或是任性也罷，他都會默默守候，不會放你一個人。

挑選E的你
甜點在套餐中有畫龍點睛的效果，先吃甜點的你，最在意另一半有沒有品味，即便對方長相普普，但他如果很懂打扮，仍然會搏得你的青睞。

關鍵字：

心理測驗, 擇偶, 另一半, 挑選

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