容易憂鬱、焦慮快吃！營養師曝「5類快樂食物」穩定情緒又不怕胖

▲營養師分享能幫助穩定情緒、對抗憂鬱焦慮的5類食物。

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖

許多人心情不好的時候，就會想吃炸雞、洋芋片，或是來片蛋糕、巧克力等甜食，但其實這些食物帶來的「開心」效果只是短暫的，容易讓人上癮還不健康又易發胖。但其實有很多健康食物也能幫助對抗不開心壞情緒，營養師Tun就在小紅書上分享能幫助改善情緒的5類「快樂食物」，吃對食物就能幫你穩定情緒，改善並遠離憂鬱、煩悶的心情。

＃酪胺酸



酪胺酸能促進分泌多巴胺，讓我們有活力。而許多高蛋白質食物中都含有豐富酪胺酸，像是鮭魚、雞肉、牛肉、優格、起司、雞蛋等都是補充酪胺酸很好的食物來源。

＃維生素B群



葉酸（維生素B9）和鈷胺素（維生素B12）可以幫助調節情緒，是合成血清素和多巴胺的所需元素。維生素B9（葉酸）主要存在於綠色蔬菜和橘色蔬菜中，像是菠菜、青花菜、紅蘿蔔、南瓜等食物中都含有豐富的葉酸，此外，肝臟類、豆類、堅果類等也是很好的食物來源。

而維生素B12主要存在於動物性食物中，像是內臟類（尤其是肝臟）、肉類、雞蛋、牛奶、乳製品和鮭魚、鯖魚等魚類。

＃色胺酸



色胺酸可以合成血清素，讓我們感到平靜和放鬆，減少抑鬱和焦慮。但人體無法自行合成色胺酸，需要從食物中取得，富含色胺酸的食物包含牛奶、乳製品，豆腐、豆漿等豆製品和豆類，肉類、魚類，燕麥、小米、核桃、南瓜籽等全穀雜糧類和堅果類。

＃益生菌



益生菌除了可以幫助維持腸道菌叢健康，還可在腸道幫助啟動讓人感到感到快樂的神經傳導物質通路，包含泡菜、納豆、優格、優酪乳、乳酪等都是很推薦補充益生菌的食物來源。

＃EPA



EPA是屬於Omega-3不飽和脂肪酸的一種，也是天然的抗抑鬱劑，可以預防憂鬱情緒、有效改善情緒。像是鮭魚、鯖魚、沙丁魚等深海魚和酪梨、奇亞籽、核桃、海帶、橄欖油等都是很推薦能補充EPA的食物。