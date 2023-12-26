說・流行／2023時尚界10大事：迷你裙之母離世、Phoebe Philo極簡神話回歸

記者鮑璿安 ／綜合報導

2023來到年末尾聲，回顧今年時尚圈的發展，《ET FASHION》盤點出10件大事，當中有傳奇設計師「迷你裙之母」瑪莉官隕落，令眾人不捨；也有「極簡女王」英國服裝設計師Phoebe Philo回歸、Gucci與Burberry新任創意總監一一接棒，為品牌帶來全新氣象，更有燒到年底最後一刻的「美拉德旋風」，持續引領流行趨勢，以下哪一件令你最有感？

Miu Miu奪下Lyst 2023年度品牌

▲Miu Miu 連續兩年坐穩了年度品牌冠軍寶座。（圖／品牌提供）

今年可說是Miu Miu大放異彩的時機，一手帶起的學院風以及各種低腰穿搭強勢引領流行，Lyst本年度的最新時尚報告顯示，Miu Miu連續兩年坐穩了年度品牌冠軍寶座，話題性的包款 Arcadie以及芭蕾舞鞋均表現亮眼。

Gucci新任創意總監首秀

▲GUCCI 新任創意總監Sabato De Sarno上任後首秀《GUCCI ANCORA》。（圖／品牌提供）

9月的2024春夏米蘭時裝周最受矚目的一場秀，莫過於GUCCI新任創意總監Sabato De Sarno上任後首秀，名為《GUCCI ANCORA》，從酒紅色開啟這場大秀，過往的極繁主義徹底變了樣，他以豐富的設計經歷打造一件件極簡風貌單品。

「極簡女王」Phoebe Philo回歸

終於等到「極簡女王」英國服裝設計師Phoebe Philo回歸，她個人品牌在10月底正式啟動，涵蓋服裝、包款、配件等，以熟悉的簡潔風貌和高質感融合，而且旋風般完售，想必到明年仍是話題焦點。

Daniel Lee上任Burberry

▲Daniel Lee交出執掌Burberry首秀2023秋冬系列。（圖／品牌提供）

Daniel Lee閃電離職Bottega Veneta後，接替Riccardo Tisci成為Burberry創意總監，2月登場的2023秋冬首秀中，以傳統和新穎樣貌相佐，英式玫瑰、鴨子等元素緊扣當地文化，帶來「皇室藍」新色格外有辨識度。

MOSCHINO新任創意總監Davide Renne離世

MOSCHINO於11月初才迎來新任創意總監Davide Renne ，接替時尚頑童Jeremy Scott職位，上任僅10天卻傳出死訊，震驚時尚界，原本預計在2024年2月米蘭時裝周發表首秀大放異彩，一切都停格。

Thom Browne迎來首場高訂大秀

美國時裝設計師、現任美國時裝設計師協會CFDA主席Thom Browne，所創立的同名品牌邁向20年之際，驚喜迎來品牌首場高級訂製時裝系列在巴黎歌劇院登場，是歷史性的一刻，標誌性的灰色制服打造成廓形浮誇超現實的禮服樣貌，融入海龜、海草夢幻刺繡圖騰，成為本次高訂周最受矚目的大作。

「迷你裙之母」瑪莉官離世

▲英國知名時尚設計師瑪莉官（Mary Quant）。（圖／AP）

瑪莉官1930年出生於倫敦中產階級家庭，兒時就對時尚產生濃厚興趣，1955 年在國王路開設了她的第一家店鋪 「Bazaar」，1960年代瑪莉官以女性意識賦予穿著自由風氣，設計上推崇性別平等，包含超前的PVC雨衣、迷你裙和熱褲打破了傳統的時尚束縛。瑪莉官於4月在英國薩里的家中安詳離世，享耆壽93歲。

周杰倫奪DIOR全球代言

▲Dior宣布天王周杰倫成為Dior時裝與Kim Jones系列的全球品牌代言人 。（圖／公關照）

Dior宣布天王周杰倫成為Dior時裝與Kim Jones系列的全球品牌代言人，是台灣第一人，明年時裝周大秀的頭排嘉賓，想必也少不了天王身影了。

adidas「條紋之爭」敗訴

運動品牌adidas 在2021年時就向知名美國設計師品牌Thom Browne提出侵權，認為Thom Browne「模仿」了旗下經典的三線設計，擔心消費者產生混淆因此提出侵權，今年初曼哈頓陪審團則裁定Thom Browne並未侵犯阿迪達斯的任何商標，判定adidas 敗訴，新消息是 adidas仍持續對此案爭取二審。

美拉德風（Maillard Style）狂燒

「美拉德」是指食物中的碳水化合物與胺基酸、蛋白質在烹調加熱時發生的一連串複雜的反應，生成了棕黑褐色物質，由於反應過程中會產生不同氣味的分子，這些物質提供了誘人的「色澤」與風味，運用到時尚領域就化作了流行的棕色調穿搭，這股流行可說是稱霸2023下半年都不為過。